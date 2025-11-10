Martínez denuncia que "no se están ejecutando" las partidas del Fondo Social Europeo

El secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, ha denunciado esta tarde que la Junta "no está ejecutando" las partidas del Fondo Social Europeo. “La página web de la Unión Europea refleja que el porcentaje de inversión del fondo que ha ejecutado Castilla y León se mantiene en el 6,4 por ciento. O lo que es lo mismo se están perdiendo 94 de cada cien euros de ese Fondo”, advertía el líder de los socialistas en la inauguración de la Jornada ‘El Senado en tu Territorio’, con presencia del senador Juan Espadas.

Martínez aseguraba que la "holgazanería, parálisis y bloqueo” de la Junta y su presidente Mañueco "están impidiendo" el desarrollo del territorio y que se garantice la cohesión territorial de las provincias.

"Tenemos que poner en marcha en Castilla y León de la mano de Europa, haciendo visible la problemática que se vive en la Comunidad haciendo uso de los altavoces institucionales como es el Senado que está sufriendo una perversión fundamental para convertirse en un altavoz de las políticas del Partido Popular contra el Gobierno de España”, afirmaba el también alcalde de Soria, en declaraciones recogidas por Ical.

Martínez insistía en que los fondos europeos están permitiendo a muchos ayuntamientos poner en marcha y acelerar “de forma vertiginosa” el proyecto de transformación que tienen que sufrir en cada una de las ciudades. "Es hora de despertar y poner encima de la mesa la inacción que quieren vendernos con una estabilidad malentendida y que nos está evocando a esta situación”, se quejaba.

El líder del PSOE aseguraba que Mañueco es "incapaz" de hacer un reconocimiento de este fracaso y de poner encima de la mesa una propuesta diferente para poder plantear estos dos próximos años unos objetivos claros a partir de lo que resulte del préstamo de confianza, un proyecto consolidado que, al menos, no permita perder casi la totalidad de los fondos europeos.”.

Por ello, desde el PSOE recogerán propuestas en cada uno de los colectivos, para desarrollar un proyecto que genere oportunidades en el territorio. “Lamentablemente las cuentas presentadas por el Partido Popular sirven para dar solución a los problemas que hay que abordar”, aseguró Martínez, al mismo tiempo que concluía, “estamos hartos de la propaganda, de compromisos huecos que se repiten legislatura tras legislatura”.