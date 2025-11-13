Mañueco presenta sus credenciales como gestor de los servicios públicos de calidad de Castilla y León

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ensalzó la “eficaz, útil y buena” gestión del partido en la Comunidad en el marco de la clausura de la Junta Directiva del PP de Segovia donde, el también presidente de la Junta, pidió un esfuerzo “especial” a los responsables ‘populares’ en el territorio. “Podemos sacar pecho de la gestión en el gobierno de Castilla y León”, indicó Mañueco mientras insistía en que los responsables del Partido Popular son “imprescindibles para trasladar alto y claro el mensaje y la voz del partido a pie de calle y de cada puerta de cada vecino”.

En Segovia y en Castilla y León “estamos a la gestión y son otros los que están en el ruido que confunde la verdad y la mentira”, sentenció el presidente del PPCyL. Todo esto, indicó, “es lo que nos ha caracterizado siempre, la gestión y la explicación de la gestión”. “Cuando lo hemos hecho y lo hemos hecho bien es lo que nos ha dado tantos triunfos al Partido Popular de Segovia y Castilla y León”.

Asimismo, expresó, “tenemos una obligación y responsabilidad de ofrecer algo distinto en el futuro. No hemos venido a hablar más fuerte, sino más claro, a dignificar la esencia de gobernar, servir a las personas y rendir cuentas” mientras otros, señaló, “viven cómodos en el conflicto permanente, alimentando ese ruido para que nada cambie, nosotros creemos en el trabajo sereno, en el esfuerzo cotidiano, en el resultado que se ve y se puede medir”.

Partido Popular en Castilla y León

“Nosotros somos más de nueces que de ruido”, remarcó Mañueco, al mismo tiempo que hacía referencia a que, con el Partido Popular en el gobierno de Castilla y León “ha dado pasos de gigante, con la mejora de calidad en los servicios públicos, más servicios sociales y creación de empleo”. En estos años se ha dado un impulso “sin precedentes” y se ha ayudado a contribuir “con fuerza” al crecimiento de España.

“Somos medalla de oro en Educación, Servicios Sociales, en Dependencia, y de plata en Sanidad”, presumió el presidente de los populares de Castilla y León, mientras apuntaba “hemos liderado el crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones en nuestros país con los impuestos más bajos de nuestra historia, pero queremos llegar más lejos”, y reivindicó la actitud de quienes creen en construir “mientras otros piensan en destruir” y de quienes creen que Segovia “tiene pálpito, pulso, presente y mucho futuro”.

Por eso, en este momento los populares han lanzado la campaña de que Castilla y León este entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir “lo merecen las familias que necesitan una estabilidad, los jóvenes, los que cultivan su tierra, levantan la persiana de su negocio, educan y cuidan a los demás”. “Se trata de marcar y fijar una meta común que nos una a todos de decir a la gente que aquí hay un rumbo claro y que juntos podemos llegar más lejos en Segovia, en Castilla y León y en España”, subrayó Mañueco.

Inversiones de Segovia

Las partidas aumentan un 35 por ciento, con una cifra “récord” de 103 millones de euros en inversiones que se centran en el vivero de empresas tanto en el polígono industrial de ‘Los Hitales’, en Bernuy de Porreros, como en ‘Las Mangadas’, en Abades. En el ámbito sanitario el centro de salud Segovia IV, el de Cuéllar, la ampliación del Hospital General de Segovia, infraestructuras educativas, construcción de 260 viviendas en la capital, también en Sanchonuño, Carbonero el Mayor y Boceguillas. Además, las inversiones se centran en el abastecimiento de agua, depuración e infraestructuras rurales en diversos ayuntamientos y en la modernización de regadíos como El Carracillo, sin olvidar los caminos, travesías y carreteras.

“Vamos a apostar por bonificar los peajes a los conductores recurrentes entre Segovia y Madrid”, anunció Mañueco, una “gran ayuda” para trabajadores y autónomos que necesitan usar la autopista con frecuencia. “Todo esto refleja que seguiremos cumpliendo con Segovia en el futuro” como con el Grado de Enfermería, con el acuerdo de Atención sanitaria con Madrid o el Plan Territorial de Fomento “que se aprobará en las próximas semanas”.

Estos compromisos se convertirán en una palanca “para seguir mejorando la calidad de vida en la provincia”. “El futuro solo tendrá sentido si lo construimos entre todos, porque Segovia y Castilla y León se levanta desde cada localidad, casa y persona que quiere apostar por el territorio” y a aquellas personas “desde el Gobierno autonómico vamos a estar siempre a su lado”, expresó el presidente del PPCyL.

Sin embargo, declaró que tienen que ser “más ambiciosos y solo con ambición podemos conseguir que esta tierra mantenga su pulso, tensión y capaz de atraer talento y esperanza”. “Queremos seguir generando oportunidades y que los jóvenes las encuentren para construir su proyecto de vida” y, frente a eso, “están las personas que solo quieren el ruido, con el que no avanzan”. La buena política defiende “con firmeza” los intereses de las personas y siempre hay que dejar a un lado “todo tipo de radicalismos”, subrayó Mañueco.

Por último, detalló que la causa del PPCyL es hacer de Segovia y Castilla y León “una tierra donde el diálogo, eficacia y orgullo de hacer las cosas bien sea un modelo para toda España”. “La historia no la escriben los que gritan más fuerte ni señalan a los demás, sino cada uno de vosotros haciendo lo correcto, aunque nadie os aplauda y construyen la vida cotidiana”, refiriéndose a los responsables políticos, a los que se dirigió para decir, que para presumir de gestión y conseguir el éxito de este proyecto “sois imprescindibles así como la implicación activa de cargos públicos, interventores y afiliados”, concluyó el presidente del Partido Popular en Castilla y León.