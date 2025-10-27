Mañueco reivindica su gestión y se compromete a que Castilla y León esté entre las tres mejores regiones de España para vivir

La legislatura en Castilla y León entre en su recta final, y eso se ha notado en el discurso del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la clausura de la Junta Directiva del partido en la comunidad.

Una intervención contundente, directa y sin ambages ni pelos en la lengua, en la que el líder popular ha sacado pecho de la "buena, útil y eficaz" gestión de la Junta en estos casi cuatro años de mandato, pero también y sobre todo ha pedido a los suyos, consejeros, presidentes provinciales, de diputación y especialmente a los alcaldes y concejales que estén orgullosos de lo que se ha conseguido en este tiempo y que lo trasladen puerta a puerta y vecino a vecino de sus respectivos municipios.

"Quiero que expliquéis a la gente que la Junta cumple", decía Mañueco, y que el partido está en la gestión y no en el espectáculo del ruido que confunde la verdad y l amentira y el movimiento con el progreso de otras formaciones.

El jefe del Ejecutivo recordaba que el PP no está para hablar más fuerte sino más claro y, en alusión a Sánchez y su Gobierno, para "dignificar" lo que significa gobernar, que no es otra cosa, a su juicio, que servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas.

Mañueco defendía una vez más el protagonismo de Castilla y León en la construcción de España a lo largo de la historia y también en el futuro, y tras destacar que la comunidad es líder en Educación y en políticas sociales, que está entre las primeras en Sanidad, que es la primera región en crecimiento industrial y exportaciones o que hay más gente trabajando que nunca y con los impuestos más bajos de la historia, pedía a los suyos que no se conformen porque el objetivo es llegar más lejos.

Al respecto, avanzaba que se ha marcado como reto conseguir que Castilla y León esté entre las tres mejores regiones de la España autonómica para vivir, trabajar y formar una familia. "Doy mi palabra y la voy a cumplir", afirmaba el presidente de la Junta, ante el aplauso de los asistentes a la Junta Directiva del PP de la comunidad.

Mañueco aseguraba que este objetivo no es ningún eslogan ni pretende solo mejorar posiciones en un ránking, sino que se trata de marcar una dirección y una meta, pero compartida por todos. "Queremos que la gente vea que en Castilla y León hay un rumbo y que juntos podemos llegar más lejos en España y con España", apuntaba.

Los Presupuetsos, el primer paso

Después hacía especial hincapié en el nuevo proyecto presupuestario para 2026 que han aprobado este lunes en Consejo de Gobierno Extraordinario y que mañana martes registrarán en las Cortes, y que según destacaba es el primer paso en este desafío de futuro que se ha marcado.

Mañueco destacaba que estas Cuentas son la de mayor inversión de la historia, y que ,entre otras cosas, puestan por duplicar las ayudas por hijo pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil, además de bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados o que aumenten en más del 80 por ciento, hasta los 300 millones de euros, las partidas destinadas a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes y crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

También ponía en valor que estos Presupuestos garantian la gratuidad de la Educación de 0 a 16 años o que el transporte de viajeros interurbano y metropolitanto que gestiona la Junta en el sistema Buscyl siga siendo gratuito.

"Es un proyecto de Presupuestos de futuro, pero no tendrá sentido si no lo construimos entre todos", afirmaba el presidente, quien aprovechaba para afear a PSOE y Vox que hayan pinza en las Cortes contra el PP y tratando de boicotear estas Cuentas "solo para hacer ruido y sacar rédito político". Algo que, decía, el PP no a consentir.

Orgullo compartido para España

Mañueco insistía en su apuesta por una política que deja huella y mira al futuro con fe, y pedía a los suyos nuevamenet que no se conformen y tengan ambición de seguir creciendo, de innovar y generar nuevas oportunidades, sobre todo para los jóvenes.

"Presento una causa, que es hacer de Castilla y León un modelo de orgullo compartido para toda España de que aquí se lidera pero también se gestiona", aseguraba el líder popular, mientras avanzaba que en noviembre presentarán los indicadores que harán visible esta realidad. "Queremos que la gente sepa cómo vamos", señalaba.

Por todo ello, insistía en pedir a los suyos que tengan convicción, unidad y fe porque esos valores son la fuerza del PP, les invitaba a sumarse al lema del trabajo bien y hecho y la palabra cumplida y que presuman de gestión y se mojen e impliquen activamente en estos meses que restan hasta las elecciones autonómicas en darla a conocer en todos los rincones.

"No bajéis la guardia y mostraros orgullsos del PP de Castilla y León; que se sepa y que se note", finalizaba.

Menos ruido y más nueces

Después de su intervención, Mañueco presentado un video que su partido difundirá por las redes sociales en el que defiende su proyecto "tangible, medible y claro" para Castilla y León frente al "bla, bla, bla que no dice nada y promete el unicornio".

"Se trata de conseguir que Castilla y León se sitúe entre las tres mejores regiones de España, con 40 indicadores pactados con los diferentes sectores y grupos de edad", explica el presidente en el vídeo, mientras hace hincapié en que lo importante es el empleo y lo emprendimiento, la vivienda, la educación, la sanidad, la dependencia y las políticas sociales, además del transport, las infraestructuras, el campo y el desarrollo rural, el medio ambiente y la sostenibilidad, y el patrimonio y la cultura.

"Aquí, menos ruido y más nueces", sentencia el líder popular en el audiovisual.