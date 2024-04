Manuel Fuentes, portavoz de Ahora Decide: “La gente está harta de cómo deriva la política y del bajo nivel que hay”

El portavoz de Ahora Decide, Manuel Fuentes, afirmó que “la gente está harta de cómo deriva la política y del bajo nivel que hay, sobre todo, de debate en los diferentes parlamentos”, y consideró que “hay hueco para un partido que defiende exclusivamente los intereses de Zamora, sin ningún alto mando que le dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir o lo que tiene que votar”.

Manuel Fuentes, que fue procurador en las Cortes de Castilla y León en las filas socialistas, hizo estas declaraciones a la agencia Ical después de participar en el III Congreso de Ahora Decide, en el que salió designado como portavoz de la formación política.

“Han pasado cuatro años, hay personas que estaban en el anterior equipo que querían el relevo y hemos creado un equipo muy potente, muy variado, con gente muy preparada, que abarca campos muy amplios y hemos planteado que los próximos años este partido que ya tiene nueve años de historia va a continuar”, comentó.

“Tenemos mucha ilusión y mucha fuerza creyendo. Tenemos que estar en los problemas concretos que interesan a la gente, como los problemas que tienen los ayuntamientos para poder pagar, realizar y organizar actividades que son competencia de la Junta de Castilla y León, por poner un ejemplo”, indicó.

En este sentido, Fuentes López recordó que los diez alcaldes de Ahora Decide confirman que sus respectivos ayuntamientos “gastan hasta el 17 por ciento de su presupuesto en asuntos que no son competencia municipal exclusiva” y apostilló: “Como no los asume nadie, no tienen más remedio que seguir haciéndolos. Por ejemplo, mantienen los consultorios concretos de los médicos, comedores sociales, escuelas comarcales que tenían muchos alumnos y que ahora tienen pocos alumnos y hay que seguir manteniendo la limpieza, la iluminación, la calefacción y los desperfectos”.

Asimismo, explicó que las propuestas resultantes se enviarán, con un estudio, a “todos” los grupos políticos de la Diputación de Zamora y de las Cortes de Castilla y León.

El III Congreso General Ordinario, celebrado en el Salón Restaurante del Campus Viriato de Zamora, debatió las proposiciones y resoluciones elaboradas por miembros de la formación política, entre ellas, el turismo, como eje de desarrollo y vertebrador de la provincia de Zamora, presentada por Enrique Díaz, alcalde de Gema del Vino.

Felipe Blanco, alcalde de Villanueva del Campo, habló sobre resiliencia y desarrollo Rural, “una decidida defensa de los sectores de la Agricultura y la Ganadería por Ahora Decide, así como de las empresas agroalimentarias de la provincia de Zamora, fundamentales en el desarrollo económico y futuro de nuestra provincia”.

Por su parte, Enrique Rodríguez presentó ‘Una manera diferente de hacer política’, “que desarrolla la visión de Ahora Decide sobre la forma de abordar temas de interés para los ciudadanos”.

Por último, Manuel Fuentes presentó el documento sobre competencias impropias que desarrollan los ayuntamientos de la provincia, “en el que se plantea una revisión total de las líneas de financiación”.

Nuevo Comité Ejecutivo

El nuevo Comité Ejecutivo cuenta con Juan Blas Martín como coordinador general; Begoña Sánchez, secretaría general, y Carmen Guil, tesorera. Enrique Rodríguez asumirá al responsabilidad en Municipal y Comunicación; Carmen Guil, se encargará de Comunicación y Proyectos; Emilio Melgar, Medio Ambiente; Christofer Ferrero, Proyectos innovadores para frenar la despoblación; Felipe Blanco, Desarrollo Rural, Sector Primario e Industrias Agroalimentarias; Teresa López, Movimientos Sociales; José Martín, Política Institucional; Enrique Díaz, Turismo y Emprendedores y José Luis Ferrero, presidente de Ahora Decide.

Manuel Fuentes (Zamora, 1956), casado y con dos hijos, es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y empezó a trabajar de maestro en 1981. En la actualidad, está jubilado.

Fue secretario general de UGT durante ocho años, miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y León por la UGT en la Comisión de Trabajo de Inversiones e Infraestructuras desde 1991 hasta 2000; responsable de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León, procurador del PSOE por la provincia de Zamora entre 2004 y 2011 yportavoz de Agricultura del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León.

También fue candidato a la Alcaldía de Zamora por el PSOE en las Elecciones de 2011 y, por Ahora Decide, en 2019. Además, fue portavoz del Grupo de Activistas de Amnistía Internacional de Zamora desde 2016 hasta 2019.