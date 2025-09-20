Las mejores hamburguesas del mundo ya se pueden disfrutar en Santa Marta de Tormes

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, llega por primera vez a la provincia de Salamanca con la Smash Edition, el campeonato que busca la mejor hamburguesa elaborada con la técnica de cocinar la carne en forma de disco.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa María López, han sido los encargados de inaugurar el evento con el tradicional corte de cinta que marca el inicio del festival. También han participado en el acto los concejales Juan Carlos Bueno (Fiestas), Norberto Flores (Juventud), Jorge Valiente (Deportes) y Juani Rubio (Educación).

Además, se ha encendido el sorprendente pórtico luminoso que este año da entrada al certamen en todas las ciudades y que se inspira en las legendarias carreteras de Estados Unidos.

Tras el corte de cinta inaugural y el encendido del pórtico, los representantes institucionales, junto con el equipo de The Champions Burger y los medios de comunicación asistentes, han recorrido el recinto para conocer las propuestas gastronómicas gourmet que están compitiendo para clasificarse para la final de la “Mejor smash burger de España”.

Durante la visita, se han interesado por las innovadoras hamburguesas de los restaurantes participantes, que han tenido la oportunidad de degustar. Estas creaciones únicas, desarrolladas exclusivamente para el concurso, están elaboradas con la técnica smash, una tendencia que consiste en aplastar la carne sobre la plancha para lograr una textura jugosa en el interior y crujiente en el exterior.

Cada hamburguesa destaca por su combinación de ingredientes originales, sabores sorprendentes y contrastes de textura. Entre las propuestas más llamativas se encuentran panes brioche en tonos azulados, verdes, rosa glaseado o negro con oro; mayonesa ahumada; beicon dulce; mermelada de guanciale, o yema de huevo trufada.

Este nuevo formato gastronómico, que llega por primera vez a Salamanca, está revolucionando el sector de las hamburguesas y espera alcanzar gran éxito de público durante los once días que permanecerá en Santa Marta de Tormes.

En total, 14 restaurantes de alto nivel en formato food truck buscarán que su propuesta sea la mejor valorada por el público salmantino, la undécima parada del circuito smash.

Al finalizar la ruta 2025 se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato, que serán las que compitan en la final de la “Mejor smash burger de España”.

Desde su creación hace 8 años, el certamen se ha consolidado como el primer campeonato de hamburguesas del país y el mayor festival gastronómico del año, reuniendo en un mismo espacio a los mejores locales de su categoría. Su crecimiento ha contribuido al auge de nuevas hamburgueserías especializadas, elevando los estándares de calidad, creatividad y sofisticación de este producto