La miel de castaño que ha puesto a la apicultura berciana en lo más alto

La localidad leonesa de Riello ha acogido la final del Concurso Nacional Mieladictos 2025, considerado la cata de mieles más relevante del país, reunió este año a 140 mieles procedentes de todas las regiones y de una amplia variedad floral.

Un certamen en la que la miel de castaño berciana Labejazul ha logrado situarse entre las tres mejores mieles de España.

Tras imponerse nuevamente como Mejor Miel de Castaño de España, por cuarta vez, hace unos días, Labejazul accedió a la cata final, donde compiten las doce mejores mieles del concurso. En esta fase decisiva, el jurado le otorgó una destacada tercera posición nacional, situándola solo por detrás de una miel de Algarrobo procedente de Mallorca y una miel de Tomillo de Sevilla.

La empresa destaca que este resultado supone un hito para la apicultura berciana y consolida a Labejazul como referencia en el sector.

"Es una gran alegría. Resume años de trabajo cuidadoso y respeto por nuestro entorno. Nuestro compromiso es con el territorio, con la biodiversidad y con la calidad real. Nuestras colmenas forman parte del paisaje y del ecosistema del Bierzo, y nuestra miel es una expresión directa de esa tierra”, afirman.

Labejazul mantiene un modelo de producción basado en la sostenibilidad, el cuidado de la montaña berciana, la preservación de la abeja autóctona y una cosecha artesanal que prioriza la calidad frente al volumen.

Cada extracción se realiza sin sobreexplotación, garantizando la salud de los apiarios y contribuyendo a la protección del entorno natural.