Milagros Marcos: "Los tractores en la calle y el Gobierno de perfil"

Una de las voces más autorizadas del Partido Popular en materia de Agricultura, la diputada palentina Milagros Marcos, ha analizado, en el programa de César Lumbreras "Agro Popular" las tractoradas que está viviendo el país y la situación que vive el sector agrícola y ganadero en estos momentos. La portavoz de Alimentación del PP se ha mostrado muy crítica con el ministro Luis Planas del que ha señalado que "casi seis años siendo el ministro plano, estos días ha sacado su perfil más sanchista para atacar al sector al que se supone debe defender".

Asimismo, ha subrayado que "sabíamos que encaja mal las críticas. Que le gusta poco que se le diga la verdad. Ahora, además, sabemos que lleva mucho peor que la verdad salga a la calle y la conozcan todos los españoles, quizá por ver cómo su esfuerzo por maquillarla y negarla no ha dado los resultados que él esperaba. Sabíamos de su habilidad para ponerse de perfil, lo que no esperábamos es que fuera capaz de negar la evidencia y tomarnos a todos por tontos", ha añadido.

Milagros Marcos ha reiterado que "estos días le hemos escuchado presumir de lo mucho que el Gobierno dialoga, empatiza y ayuda. De haber concedido «las mayores ayudas del siglo», cientos, miles de millones, que reciben y no le agradecen los ingratos que se manifiestan. Le hemos escuchado culpar a Bruselas, hasta de lo que él mismo ha apoyado, defendido y votado allí e implantado aquí corregido y aumentado, mientras los demás alertábamos del error y los riesgos de pérdida de competitividad que suponía imponer medidas imposibles de cumplir, y someter al sistema alimentario al ecologismo ideológico imperante en el Gobierno".

En este sentido, ha indicado que "no sé a estas alturas a quién pretende engañar con ese discurso triunfalista que tanto daño ha hecho a la imagen de España como hemos visto estos días. Los agricultores franceses piensan que nos saltamos las normas y vivimos en el país de las maravillas. A quién pretende engañar después de casi seis años ninguneando al sector, dejando que otros les insulten, les acusen de esclavismo, de producir con mala calidad. Seis años de subidas de costes e impuestos que no tienen otros países, de dificultar la contratación de mano de obra. De poner al lobo por delante de la supervivencia del ganado, de recortar ayudas, 5.000 millones menos en la PAC".

La dirigente popular ha recordado que "lleva seis años consintiendo que se paralicen inversiones de regadío absolutamente necesarias y aplaudiendo que sean otros ministerios los que se lleven los fondos que le corresponden al sistema alimentario español. Seis años en los que agricultores y ganaderos han perdido, nada más y nada menos, que 3.000 millones de renta agraria. Menos de minuto le bastó a Pedro Sánchez para afirmar que ya se ha flexibilizado la PAC, que se ha fortalecido la Ley de la Cadena, y que en España ya se están implementando las cláusulas espejo".

Por este motivo, ha declarado que "la arrogancia ha llegado a tal extremo que incluso el presidente Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados decidió engañarnos a todos y lo ha hecho como nadie, porque sinceramente creo que nadie sería capaz de mentir más en menos tiempo. Menos de minuto le bastó a Pedro Sánchez para afirmar que ya se ha flexibilizado la PAC, que se ha fortalecido la Ley de la Cadena, y que en España ya se están implementando las cláusulas espejo".

"Todo tan llamativo como falso y sencillo de desmontar. Todos sabemos que en España se aplica la PAC de Planas, porque la ha decidido él solito y sin consenso con nadie, exigiendo medidas que los agricultores de otros países no tienen que cumplir hasta 2050, como es el cuaderno digital, y enrevesando y complicando especialmente su gestión para intentar que haya menos solicitantes y así tener que pagar menos y poder ocultar los recortes que sigue negando, como hemos visto hace unos meses con los recortes en los ecorregímenes", ha afirmado.

Milagros Marcos ha asegurado que "habla sin empacho alguno de fortaleza de la Ley de la Cadena cuando sabe que su modificación tan solo fue una argucia para no poner un euro ante las manifestaciones de 2019, sabe que no asegura para nada los costes de producción a nadie y que ha provocado tal inseguridad jurídica que ya es más fácil comprar fuera que dentro de España, tanto que ya, el 40% de las frutas y hortalizas que se consumen en España no son españolas. Decir que en España ya se aplican las cláusulas espejo es cuando menos un insulto a la inteligencia de todos, máxime, sabiendo como sabemos, que durante la Presidencia española de la UE insistimos, sin éxito alguno, desde el Partido Popular para que se continuaran las negociaciones que había iniciado la Presidencia francesa, pero nuestro Gobierno tenía otras prioridades, esencialmente convencer a los europeos de lo importante y constitucional que es amnistiar al independentismo catalán", ha destacado.

Por ello, Milagros Marcos ha avanzado que "desde el Partido Popular le hemos hecho los deberes al Gobierno, una vez más, hemos escuchado a todos y cada uno de los sectores y hemos elaborado un Plan de choque con las medidas más inmediatas, en él proponemos":

- Reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español.

- Reforzar la imagen de España en los mercados.

- Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países revisando los acuerdos comerciales y flexibilizando con carácter urgente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa.

- Exigir que cualquier norma que se apruebe lleve aparejado obligatoriamente un informe de su impacto en la economía rural y en la producción de alimentos: impacto de ruralidad.

- Exigir, con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común y el aplazamiento del cuaderno digital.

- Trabajar en un Pacto Nacional del Agua con inversiones en infraestructuras y regadíos.

- Exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria.

- Revisar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.

- Reformar el PERTE agroalimentario.

- Crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal.

- Actuar ya sobre el control de la fauna salvaje y las especies invasoras.

- Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad en la normativa nacional y no son consecuencia de ninguna exigencia europea como: no crear nuevos impuestos, suspender el impuesto al plástico, o rebajar el IVA de los productos esenciales, incluidos carne, pescado y conservas.

- Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés.

La dirigente popular además ha señalado que "más valía que el Gobierno, en lugar de afanarse tanto en idear relatos falsos, escuchara y se pusiera a trabajar, puede incluso empezar por aplicar las medidas de este Plan de choque elaborado por el Partido Popular, y reconocer lo estratégico que es nuestro sistema alimentario y lo imprescindibles que son, en él, nuestros agricultores y ganaderos. Lo que no puede, ni debe hacer es seguir culpándoles por sacar los tractores a la calle, cuando es la única alternativa que les han dejado los seis años de continuos ataques y desprecios. Es tiempo de soluciones y no de acusaciones a quienes se defienden porque ven peligrar el pan de sus hijos", ha concluido Milagros Marcos.