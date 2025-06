El Ministerio de Transportes, dispuesto a "liquidar" la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige el vallisoletano Óscar Puente, aún de baja por paternidad, ha dejado entrever este jueves una posible disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ante el rechazo por parte de dos de sus socios, la Junta y el Ayuntamiento de la ciudad, a los proyectos de los pasos de inferiores de la zona de Ariza que son esenciales para acometer la integración ferroviaria en superficie por la que siempre ha apostado el que fuera el ex alcalde de la ciudad, contraria a la apuesta de los vallisoletanos, como así lo demostraron en las pasadas elecciones municipales al dar la victoria al PP de Carnero, que defienden el soterramiento de las vías del tren.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, tras presidir el Consejo de Administración de la SVAV que ha tenido lugar en la Estación Valladolid-Campo Grande, y reprochar a al primer edil de la capital del Pisuerga su rechazo a estos proyectos.

"Nos hemos encontrado con un muro, que nos ha dicho que no lo aprueban y con argumentos que consideramos más bien excusas”, se quejaba Santano, quien por ello desvelaba que una de las opciones que manejan en estos momentos es avanzar en la liquidación de la sociedad, "aunque no es una decisión tomada", decía.

El alcalde Jesús Julio Carnero explicaba, por su parte, que su rechazo a estos pasos inferiores de Ariza es porque puede provocar un auténtico caos circulatorio además de imposibilitar la movilidad de los ciudadanos.

“Entendemos que Ariza, en este momento, no corresponde acometerlo, en tanto en cuanto no demos solución, al menos de manera prioritaria, al puente de Daniel del Olmo, por el que no pueden transitar vehículos pesados”, aseguraba el regidor, para quien esta actuación que considera prioritaria si no se hace en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, lo tiene que asumir el Ayuntamiento;. "Y asumiremos”, afirmaba, contundente.

Carnero estuvo respaldado en todo momento por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien reafirmaba su posición. "Siempre hemos estado de acuerdo con lo que el Ayuntamiento plantea y por lo tanto hemos votado de forma uniforme con el Consistorio, especialmente en los puntos que eran más conflictivos”, decía el consejero, como la dirección técnica de obra, sobre la que aseguraba que “no había razones para que no se hiciese por los técnicos municipales, como siempre se hecho vía convenio”. También coincidió Suárez-Quiñones con el alcalde en los “riesgos" que supone la acumulación de obras para la movilidad.

Por otro lado, el alcalde de Valladolid aseguraba que durante la reunión ha pedido un informe multicriterio del soterramiento a través de la técnica del muro pantalla, a lo que el Ministerio se ha negado, según desvelaba. También, ha apuntado que han pedido a Santano trabajar y “sentar las bases” de una modificación del convenio de 2017 para la integración ferroviaria, algo que, igualmente, rechazó el secretario de Estado.

“Yo interpreto una total y absoluta falta de diálogo”, lamentaba.

Defensa de la supresión de paradas de AVE

Por otro lado, y respecto a la supresión de paradas y frecuencias de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia a su paso por Castilla y León, con especial hincapié en Medina del Campo, Segovia y Sanabria, el secretario de Estado defendía dicha supresión "porque responde al interés general" y a la búsqueda "del mejor servicio".

"Lo que se ha hecho es una reordenación de las circulaciones y la conectividad y la conexión siguen siendo excelentes", decía, mientras aseguraba no puede comprender que desde el punto de vista de algunos municipios esas decisiones no se comparten. "Renfe ha hecho un análisis de conjunto y está obligado además a sacar el máximo partido de los trenes que tenemos y eso es lo que se ha hecho y con el mínimo perjuicio", finalizaba, en declaraciones recogidas por Efe.