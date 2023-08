El musical de ‘Los chicos del coro’ brindará al público vallisoletano “una partitura de sentimientos y corazones que se unen” en el Calderón

El 30 de octubre de 2004, el cineasta y dramaturgo francés Christophe Barratier presentó en el Teatro Calderón de Valladolid ‘Los chicos del coro’, su debut en el largometraje, en la jornada de clausura de la 49 Seminci. Vivía así su puesta de largo en España una película que contra pronóstico se convirtió en uno de los grandes éxitos de la temporada, congregando en las salas españolas a millón y medio de espectadores, antes de recibir dos nominaciones a los Oscar y de conquistar el ‘prime time’ de TVE en su estreno en televisión. Aquella historia de miseria y redención, ambientada en un orfanato de la gris Francia que intentaba levantarse tras la segunda guerra mundial, regresará del 15 al 24 de septiembre al Teatro Calderón de la mano de Juan Luis Iborra, director del musical ‘Los chicos del coro’ que, tras su paso por el Teatro La Latina en Madrid y un mes en Bilbao, recalará a orillas del Pisuerga.

El propio Iborra, director de comedias tan recordadas como ‘Todos los hombres sois iguales’ (1993) y ‘Boca a boca’ (1995), aseguró hoy en la presentación del montaje que esta adaptación musical de ‘Los chicos del coro’ es el trabajo “más importante” de su carrera profesional, y aseguró que la historia propone al espectador “una partitura de sentimientos y corazones que se unen”, interpretada por “las voces de esos niños y niñas sin padres, que han dejado atrás una guerra, y cuyas vidas cambian gracias a la música”.

En declaraciones recogidas por Ical, el director de escena explicó que, para poner en pie esta producción, han tenido que trabajar con 68 niños de entre 7 y 14 años, con los que han creado hasta cinco elencos diferentes con quince integrantes cada uno, para ir alternando su participación en las diferentes funciones. Junto a los menores, el reparto de los adultos se conforma por Jesús Castejón, Natalia Millán, Rafa Castejón, Eva Diago e Iván Clemente. “Están todos maravillosos, pero siempre al servicio de los niños”, aclaró Iborra.

Rigor y talento

En ese sentido, Natalia Millán aseguró que “es un lujo trabajar con unos grandísimos profesionales” como los niños que conforman el reparto, y aplaudió su “espontaneidad, rigor y talento”. “Son creadores en estado puro, y los adultos intentamos reproducir el mundo lúdico y de fantasía de los niños”, afirmó. Además, consideró “un regalo maravilloso” haber podido formar parte del elenco tras cuatro años en otro musical con niños como ‘Billy Elliot’, y mostró su agradecimiento por formar parte de un musical que “va directo al corazón, siempre con una sonrisa”.

La actriz, que confesó ser “admiradora de la película”, aseguró haber sentido “ciertas dudas” cuando se incorporó al proyecto, ya que 2022 fue “un año de récord” en cuanto al estreno de musicales en Madrid, con propuestas “muy pirotécnicas”. “Dudaba si nuestra propuesta podría quedar opacada entre tantos títulos, y viví como una gratísima sorpresa la reacción del público, que lo ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada”, aseguró antes de subrayar que ‘Los chicos del coro’ es “espectacular pero más honesto, más despojado de artificios, contando una historia emocional”.

En cuanto a las principales aportaciones del montaje respecto a la versión cinematográfica, Iborra se refirió a “la incorporación de las niñas” a la realidad del orfanato donde se ambienta el relato. “Al principio de la función se explica muy bien cómo, por el derrumbe del orfanato donde ellas vivían, se ven obligados a compartir estancia con los chicos. Es un gran acierto, también musicalmente, presentar ese mundo de niños y niñas juntos, algo que en esa época no existía, y que hace que sus dos realidades luchen desde el principio, desde la primera canción incluso”, argumentó.

Iborra aseguró que esta obra es “lo más especial” que ha hecho en su vida, ya que no tiene hijos y “de pronto” ha descubierto que es “muy niñero”. “He jugado mucho con ellos, creo que era necesario que lo pasen bien, darles cariño y recibir el suyo. Tienen que disfrutar de esta experiencia, y hacerlo porque les guste y les divierta, ya tendrán años en el futuro, si así lo deciden, para hacerlo por obligación. El contacto diario con ellos ha sido lo mejor. Yo soy un melodramático pero en mi trayectoria me he dedicado más a hacer reír, pero esta historia es tan bonita… somos unos privilegiados de poder hacerla y ver al público emocionarse y que le llegue tanto al corazón”, concluyó.

También intervino en la presentación la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, quien aseguró que este montaje “invita a los espectadores a reflexionar sobre en qué podemos cada uno de nosotros mejorar el mundo”. Así, según expuso, el musical muestra “la esperanza, la amistad, la tolerancia, el respeto y el creer en uno mismo y en los demás como instrumentos para superar un territorio hostil, como esa Francia de la posguerra a través de los chicos de un internado, hasta que llegó un educador con mayúsculas que les dotó de esperanza y de confianza en sí mismos”.

Las entradas para las doce funciones que podrán verse en Valladolid de ‘Los chicos del coro’ ya están a la venta en las taquillas y en la web del Calderón, con precios entre los 15 y los 55 euros.