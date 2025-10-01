Naturgy suma ya peticiones para inyectar gas verde en su red de Castilla y León equivalente al consumo de más de 200.000 de hogares

Nedgia, la distribuidora de gas del grupo Naturgy, suma ya para inyectar gas verde en su red de Castilla y León al equivalente al consumo de más de 200.000 hogares. A nivel nacional, la compañía ha logrado un importante hito en su transformación energética al firmar solicitudes de inyección de biometano en su red por un volumen equivalente al consumo de un millón de hogares.

El biometano es un gas verde, 100% renovable, que se obtiene a partir de residuos orgánicos, plenamente intercambiable con el gas natural convencional. Su desarrollo no solo contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que también impulsa la economía circular, la creación de empleo local y la valorización de recursos en el entorno rural.

En concreto, la compañía suma ya una cartera de 90 proyectos que han solicitado conectarse en el corto y medio plazo a su infraestructura para poder inyectar biometano, un gas de origen renovable que es clave para avanzar en una transición energética eficiente y efectiva. De todos ellos, 22 son peticiones de Castilla y León, lo que hace que lidere este ranking de biometano.

Esta cartera de proyectos suma una capacidad de inyección de gas verde de 5.025 GWh/año, que multiplicará por trece la capacidad actual de 371 GWh/año proveniente de un total de 13 plantas en operación que ya están conectadas. Sólo este año, la compañía ha conectado a su red un total de 5 instalaciones en regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra. De ellas, tres en Castilla y León. En este territorio los contratos de inyección ya firmados (22) darán una capacidad adicional de inyección de más de 1.150 GWh al año de producción de gas verde una vez que estas plantas comiencen a inyectar gas, es decir, el equivalente al consumo de más de 200.000 hogares.

Las 90 solicitudes de conexión se reparten por un total de 9 comunidades autónomas, brindando una oportunidad a estos territorios para avanzar en la gestión de sus residuos y avanzar en la transición energética. Cataluña y Castilla y León lideran en número de solicitudes con un total de 22 contratos de inyección firmados, seguidos de Castilla-La Mancha (15) y Andalucía (11).

“Las redes de gas son imprescindibles para el desarrollo del gas verde y su aplicación en el impulso de la transición energética. La conexión de nuevas plantas de biometano a esta infraestructura es una gran noticia para el consumidor, a quien brinda una oportunidad eficiente y efectiva para descarbonizar su demanda sin tener que hacer nada, ya que el gas verde es compatible con sus calderas”, explica Raúl Suárez, CEO de Nedgia.

Por su parte, Vicente Gramuntell, director de Desarrollo y Transformación de Negocio de Nedgia destaca que “Castilla y León es sin duda una de las comunidades con mayor potencial de desarrollo del biometano en España debido a su sólida base agroganadera y la disponibilidad de residuos orgánicos”. “Estudios estiman que podría alcanzar una capacidad de producción de más de 37 Twh, lo que la permitiría abastecer ampliamente toda su demanda interna”.

Las redes de gas son esenciales para garantizar el suministro energético de España y lograr una descarbonización social y económicamente sostenible, facilitando la transición hacia gases verdes como el biometano. La infraestructura gasista existente es 100% compatible con la inyección de biometano y, al menos, con un 20% de blending de hidrógeno verde, permitiendo una transición eficiente y segura.