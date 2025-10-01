Aquí se comen "los mejores callos del mundo", según Carlos Herrera

Hay muchas personas que publican sus experiencias culinarias en redes sociales. Con mayor o menor éxito. Y uno de ellos es el popular periodista Carlos Herrera, presentador de uno de los programas radiofónicos más relevantes del panorama nacional como es "Herrera en Cope". Y es que son más de 428.000 seguidores los que aglutina por Instagram, además de los miles y miles de oyentes que le siguen cada mañana en las ondas radiofónicas.

Pero el periodista andaluz comparte en esta red social sus experiencias gastronómicas y viajeras. Y una de las últimas ha tenido lugar en Salamanca, donde ha visitado uno de los establecimientos con más solera de la capital como es el Mesón de Gonzalo, a unos pasos de su emblemática Plaza Mayor. Y allí, Carlos Herrera ha degustado la especialidad de la casa y no tiene problema en sentenciar que los callos que allí se sirven son los mejores del mundo.

"Con el gran Gonzalo, alma mater del exquisito Mesón de Gonzalo en pleno corazón de Salamanca. Sus callos, a decir de @pepageap, son los mejores del mundo. El resto de las cosas también. Y Salamanca, sus toros, su campo charro, qué decir…. ", sentencia en su publicación en la red que acompaña con varias fotografías del mesón y de los platos que acaba de degustar.

El Mesón de Gonzalo fundado en el año 1947,destaca por una cocina personal y diferente. Una parada obligatoria gracias al buen hacer de Gonzalo Sendín ha sabido reinterpretar su legado familiar aportando una amable innovación en la carta de El Mesón de Gonzalo con continuas aportaciones y guiños a la estacionalidad de las diferentes temporadas.

Su modelo ha recibido numerosos reconocimientos de crítica y gastronómicos y donde destacan en especial dos platos como son sus callos, ganadores de la segunda edición del Campeonato Mundial y las

manitas de cerdo deshuesadas, boniato, trufa y Oporto, ganadoras del XIII Campeonato Nacional Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.

Pero sin salir de la provincia de Salamanca, Herrera también se acercaba hasta una pequeña localidad, concretamente Vecinos, donde ha comprobado las excelencias culinarias del establecimiento. Y ha sido tajante: "en la población de Vecinos, cerca de Salamanca se encuentra este paraíso. Un tartar de salchichón, unas lentejas estofadas y una croqueta primorosa, entre otras cosas, nos han brindado un rato cercano al éxtasis. Vale la pena muy mucho venir a Casa Pacheco".

Un establecimiento también legendario, con más de cien años de historia, basado en la comida tradicional, castellana y familiar. Cien por cien recomendable.