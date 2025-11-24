Ni la gripe aviar puede con la Subasta de Capones de Cascajares que recauda 141.185 euros a beneficio de Nuevo Futuro

La Fundación Cascajares ha recaudado 141.185 euros a favor de Nuevo Futuro en la XXVI edición de su Subasta Benéfica de Capones, una cita solidaria que este año se ha reinventado debido a la gripe aviar, que impedía la exposición de aves vivas. Aun así, ni las restricciones sanitarias ni la ausencia de los emblemáticos capones han frenado el espíritu solidario del evento. En esta edición especial se sustituyeron los tradicionales capones por caricaturas creadas por reconocidos dibujantes españoles, inspiradas en las míticas aves de Cascajares. El evento lo presentó Zapata Tenor y las obras fueron subastadas como auténticas piezas de arte bajo la dirección de Beatriz Ordovás, de la casa de subastas Christie’s.

En esta vigésimo sexta edición se subastaron caricaturas y dibujos de artistas como Ricardo Martínez Ortega, Puebla, Nieto, Gallego & Rey, Esteban, Álvaro Pérez, Barca y José Luis García Morán, junto con una obra colectiva realizada por los niños y niñas que viven en los hogares de Nuevo Futuro. Por todas ellas se recaudaron 102.150 euros. Los asistentes participaron además en el sorteo de varias decenas de productos Cascajares y donaron una cantidad en la entrada que ascendió a 3.000 euros. A este montante se añadieron los donativos en la fila cero y de empresas, entre los que destacaron los 10.000 euros donados por la Fundación “la Caixa”, que volvió a ser el colaborador principal del evento. Además, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, se celebró una puja en grupo por una de las ilustraciones.

Cada una de las caricaturas fue presentada por figuras muy conocidas del mundo del cine, la televisión y la cultura, entre ellos Santiago Segura, Anne Igartiburu, Mago More, Josemi Rodríguez-Sieiro, Samantha Vallejo-Nágera y su hijo “Roscón” o Jorge Blass, quienes aportaron humor y solidaridad a una noche que reunió a numerosas personalidades del ámbito social, empresarial y cultural.

Las pujas variaron entre los 7.000 y los 30.000 euros, récord de venta de todas las ediciones de las subastas que se pagó por el capón “Truco” del caricaturista Puebla. Y como es tradicional se celebró una puja en grupo en la que se recaudaron 13.960 euros. En esta edición de la Subasta han colaborado desinteresadamente Jamones Aljomar, Matarromera, Dulces el Toro, Quesos El Pastor, Jamones Blázquez, Fundación Mahou San Miguel y Fundación Abante.