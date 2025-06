«Nuestra prioridad es que todo proyecto con futuro tenga financiación»

El salmantino César Pontvianne está a punto de cumplir seis años al frente de Iberaval. Y durante este tiempo la sociedad crece, y cada vez es mayor el respaldo que ofrece a pymes y autónomos, algo que considera clave para el sector económico de Castilla y León.

¿Cómo valora la situación económica de Castilla y León?

La economía de Castilla y León sigue creciendo, impulsada por la agricultura, la industria y un robusto sector exterior, manteniendo una tasa de paro inferior a la media nacional. Es cierto que hay una brecha en el PIB per cápita con España y Europa, el paro juvenil continúa siendo un problema estructural y una notable dependencia de la automoción en las exportaciones. O el sempiterno asunto de la despoblación. Pero también hay que indicar que los fondos Next Generation EU han sido acicate para no pocas iniciativas institucionales y profesionales. Es crucial fomentar la productividad, diversificar el tejido productivo y atraer inversión para afrontar el futuro.

Lo cierto es que se están encontrando bastantes palos en las ruedas; aranceles, incertidumbre política…

Hay un caldo de cultivo general en la conversación pública que apunta a amenazas, dificultades y desafíos. Pero, si lo pensamos, en este momento hay más empleo, avance económico, empresas que invierten y unos tipos de interés que no son los de hace un par de años… y España sigue creciendo. Es cierto que, si bajamos a otros ámbitos, el encarecimiento de la vida es evidente, en una tienda española los precios ya no difieren mucho de lo que encontraríamos en un comercio alemán. Ahora bien, sí hay cuestiones con las que puedo discrepar, como que ciertas políticas estén empujando a la desaparición de la clase media de este país, o que se atice de manera constante a la empresa cuando juega un papel esencial en la economía española.

Además, con respecto a los aranceles, en una tierra en la que la automoción y la industria agroalimentaria son claves para el progreso

La exportación de Castilla y León a Estados Unidos no representa un porcentaje especialmente significativo en la balanza comercial -con menos del 5 por ciento-. Los coches que utilizan los norteamericanos se fabrican allí, es cierto que, en ocasiones por filiales de empresas de aquí, pero nuestros intercambios fundamentalmente se dan con países de la UE y la eurozona. Estados Unidos siempre ha sido un país especialmente proteccionista. Dicho lo cual, estamos viendo que cada poco tiempo hay novedades drásticas sobre todo lo que tiene que ver con ese episodio arancelario. Por todo ello, creo que hay que ser cautos, seguir trabajando y apostar por lo que está en nuestras manos, que tiene que ver con innovar y mejorar nuestra eficiencia.

Pero a pesar de ello, Iberaval sigue creciendo… Crece su actividad, aumentan sus socios

Precisamente. Iberaval ha seguido remando en los momentos buenos, regulares y peores para las empresas. Nuestro compromiso es firme e inquebrantable con la financiación de pymes, autónomos, emprendedores y midcaps. Abrimos la persiana cada día con un propósito claro: hacer que los proyectos viables obtengan financiación. Y lo hacemos con un apoyo esencial de administraciones como la Junta de Castilla y León, que ha demostrado la utilidad de la colaboración público-privada, porque entendemos que el dinero de todos debe dirigirse a las necesidades reales que existen para respaldar iniciativas empresariales que fijan población, reactivan el territorio y además sirven para crear empleo.

¿Cuáles son las principales peticiones que les hacen los empresarios?

En general, los empresarios plantean menos trabas burocráticas, aflojar algo la presión fiscal que sufren, y rebajar la incertidumbre en ámbitos políticos, dado que supone un freno que no es menor para afrontar inversiones o la toma de decisiones a largo plazo. En este sentido, ciertos anuncios que además se dilatan en el tiempo, esos sí, generan inquietud entre un colectivo que no sólo se compone de grandes empresarios, aunque haya quien sólo pone el foco en ellos. Por último, plantean impulsar la formación y que se adecúe a las necesidades reales del empresariado.

¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran?

Existen enormes dificultades para localizar mano de obra que cubra ciertos puestos de trabajo. Por otra parte, los costes laborales han aumentado de una manera evidente. También demandan políticas que fomenten de verdad la innovación, a partir de herramientas que poco a poco van a ir ganando terreno en nuestras empresas, como la archinombrada IA, que, por cierto, lleva tiempo presente entre nosotros.

Las operaciones que llevan a cabo sirven para mantener empleos. ¿Es éste el camino a seguir?

Uno de los mayores elementos de satisfacción para mí, como presidente de Iberaval, pero también para toda la plantilla, tiene que ver con esto. Con la financiación que manteníamos activa a cierre de abril (1.692 millones), Iberaval contribuye al sostenimiento de 248.000 puestos de trabajo. Sin duda, seguiremos trabajando con ahínco para que esa cifra siga aumentando, como lo ha hecho desde hace más de una década.

¿Qué esperan de este 2025?

La actividad no para, pero se va conteniendo. Además, es cierto que los reguladores y servicios de estudios económicos ya avisan de que hay que poner foco en los riesgos, porque pueden darse cada vez más impagos en las amortizaciones de créditos. Son aspectos que desde Iberaval venimos vigilando desde hace tiempo.

¿Cuáles son sus prioridades?

La prioridad, es que toda iniciativa empresarial que acuda a Iberaval y demuestre que tiene un proyecto sólido y con futuro, obtenga la mejor financiación. Y ahí contamos con respaldos que facilitan mucho esto, como son los de las administraciones autonómicas de Castilla y León, La Rioja y Galicia.

¿Tienen pensado incrementar su expansión a otros territorios?

Estamos a unas semanas de celebrar la Junta General de Socios que validará la integración de la cántabra Sogarca en Iberaval. Ha sido un proceso largo, y en los próximos meses queremos afrontar un propósito claro que nos hemos fijado junto al Gobierno cántabro, que no es otro que dar las máximas oportunidades y las mejores condiciones a las empresas de esa comunidad autónoma para que accedan a financiación, con una determinación similar a la que antes indicaba: impulsar el crecimiento económico y facilitar la creación de empleo.