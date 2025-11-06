La Diputación de Soria se compromete con el patrimonio celtibérico de la provincia

La renovación del convenio entre el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y el presidente de la Asociación Tierraquemada, Alberto Santamaría, refuerza el compromiso de la institución provincial con un patrimonio que continúa demostrando su capacidad para dinamizar cultural y turísticamente la provincia, consolidando la identidad celtibérica como un activo vivo y en pleno crecimiento.

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, y el presidente de la Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada, Alberto Santamaría, han firmado hoy la renovación del convenio anual de colaboración entre ambas entidades. El acuerdo contempla una aportación de 20.000 euros destinada a impulsar las actividades de divulgación, recreación histórica y promoción cultural que desarrolla Tierraquemada a lo largo del año.

La Diputación reafirma así su compromiso con el patrimonio celtibérico y numantino, uno de los grandes referentes históricos y culturales de la provincia. Tierraquemada, con sede en Garray, trabaja desde hace más de dos décadas en la difusión del legado de la Celtiberia a través de recreaciones, talleres didácticos, ambientación del yacimiento de Numancia, salidas divulgativas y participación en eventos culturales dentro y fuera de la provincia.

Un ejemplo claro se vivió el pasado fin de semana, donde Garray volvió a demostrar la fuerza del mundo celtibérico como motor cultural y turístico con la celebración del Samaín, una de las tradiciones de raíz celta más emblemáticas. Centenares de personas se acercaron al municipio para disfrutar de recreaciones, rituales y actividades que recuperan el universo simbólico de nuestros antepasados. Esta gran afluencia confirma, una vez más, que el patrimonio celtibérico no solo emociona y enseña, sino que también atrae visitantes que buscan vivir experiencias diferentes y conectadas con la historia del territorio

Benito Serrano ha destacado que “Tierraquemada es un ejemplo de cómo la sociedad soriana mantiene vivo su pasado. La Diputación quiere seguir caminando junto a ellos porque la historia de los celtíberos no es solo un recuerdo: es una seña de identidad que nos une y que nos proyecta hacia fuera de nuestras fronteras”.

Santamaría ha señalado que “este apoyo nos permite seguir ampliando actividades y mantener el rigor y la calidad que caracteriza nuestro trabajo de divulgación. Numancia y la historia celtibérica forman parte del alma de la provincia, y nuestro objetivo es que sigan llegando a públicos cada vez más amplios.

El convenio permitirá sufragar actividades de recreación histórica, exposiciones, el Festival de Teatro Nvmantia (Red Prósopon), acciones de promoción dentro y fuera de la provincia, y labores de mantenimiento de la propia estructura asociativa.

Además de este convenio, la Diputación Provincial impulsa paralelamente diversas actuaciones vinculadas al patrimonio celtibérico soriano dentro de su planificación estratégica financiada con fondos europeos. A través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino – Celtiberia Soriana, la institución está ejecutando proyectos que ponen en valor el legado arqueológico del territorio.

Entre estas acciones destacan la instalación de puntos de recarga eléctrica para coches y bicicletas en el Yacimiento de Numancia, que permitirá una visita más sostenible y adaptada a las nuevas formas de movilidad. Así como la restauración y puesta en valor del campamento romano del Alto del Real, en Garray, que se convertirá en un nuevo recurso turístico vinculado al cerco de Numancia y ampliará la oferta de interpretación histórica para vecinos y visitantes.