Campo
La palentina Mila Marcos, nueva coordinadora del PP de Feijóo en materia de medio rural, despoblación y política forestal
La dirigente popular es una gran conocera del campo y los pueblos tras ser consejera de Agricultura y Ganadería en Castilla y León y defender como diputada también a este sector
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este domingo la designación de la diputada palentina, Milagros Marcos como coordinadora del PP en materia de medio rural, despoblación y política forestal.
Tras el nombramiento, la dirigente popular defendía que el mundo rural tiene “futuro” si se sabe gestionar y no se le aplica la “ideología, la pancarta o el grito” y se trabaja con “responsabilidad, escucha y respeto”.
En declaraciones a a Ical, Mila Marcos asegura que trabajará para buscar el equilibrio y proporcionar al medio rural la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental que requiere.
Milagros Marcos agradece a Feijóo y también al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el nombramiento, y señala que a corto plazo trabajará para elaborar el Libro Blanco por el futuro del medio rural en España.
Contará con diez grandes retos y abordará un nuevo Plan de Política Forestal en España, que se elaborará junto a las comunidades autónomas y expertos. “Creo que estar al frente de la Secretaría para impulsar el mundo rural, la lucha contra la despoblación y la política forestal es un reto muy importante”, indicó.
"Castilla y León es un referente en materia forestal en España, por su extensión y por el abordaje que se ha hecho durante todos estos años por parte de la Junta con respecto a la política forestal y al compromiso con el medio natural", apunta la diputada palentina, que este lunes preguntará al Gobierno por qué no ha remitido a Bruselas cómo está la situación de protección del lobo en España, ya que es uno de los “grandes” problemas y una de las razones por la que ha desaparecido la ganadería y los bosques no están cuidados.
