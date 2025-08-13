Panorama desolador ante otro día que se espera complicado en la lucha contra el fuego en Castilla y León

Castilla y León ha amenecido en un nuevo día con un panorama desolador y complicado en la lucha contra los numerosos incendios forestales que asolan la comunidad, sobre todo en las provincias de Zamora y León.

Una jornada que arranca con multitud de medios terrestres y aéreos trabajando a destajo y sin descanso contra esta oleada de fuegos, algunos de ellos intencionados, y con el corazón todavía en un puño tras la muerte del joven voluntario que perdió la vida ayer en Nogarejas (León) luchando contras las llamas en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó este lunes a la provincia de León.

Un fuego que dejaba otros heridos de diversa consideración, al igual que el de Puercas, también en Zamora, con seis personas heridas cuando las llamas llegaron a la localidad de Abejera, de las cuales dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora y las cuatro restantes en la unidad de quemados del hospital Rio Hortega de Valladolid.

Con todo a las espaldas ya, este miércoles no será tampoco un día fácil. De hecho, desde la Junta de Castilla y León prevén una nueva jornada dura y complicada, debido a las inclemencias meteorológicas, con mucho calor, previsión de tormentas secas y fuertes vientos, que sumado a la escasa humedad del terreno, favorecen la reactivación de puntos calientes y que las llamas aún sin apagar puedan extenderse con rapidez.

Sobre todo, en el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), un siniestro de gran magnitud y que sigue ennivel dos de peligrosidad, con un perímetro activo en “muchos” puntos, al que se han unido lenguas de fuego “muy virulentas”, que hasta ayer había arrasado alrededor de 3.500 hectáreas, según las primeras estimaciones.

Numerosos medios terrestres han realizado ataques directos y de fuego técnico, apoyado con el trabajo de maquinaria pesada durante las últimas horas, y a esta hora ya han comenzado a actuar también los medios aéreos con la prioridad de defender las poblaciones y las infraestructuras.