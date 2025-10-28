"Pequeños gestos, grandes cambios" para impulsar el reciclaje en Castilla y León

La Junta de Castilla y León y Ecovidrio pusieron en marcha una campaña de sensibilización e información sobre el reciclaje de vidrio en las ciudades de Burgos, León y Valladolid. Bajo el lema 'Pequeños gestos, grandes cambios', esta acción busca demostrar que reciclar vidrio no requiere esfuerzo, pero sí tiene un impacto directo y medible en el cuidado del medio ambiente. El objetivo final es informar, aclarar dudas, y, sobre todo, motivar a la acción.

La campaña recorrió ya las capitales burgalesa y leonesa, y finaliza estos días en Valladolid. A través de una carpa informativa instalada en las principales plazas de cada ciudad, un equipo de educadores ambientales atiende a los vecinos para resolver sus dudas sobre el reciclaje y repartir bolsas reutilizables para facilitar la separación de envases de vidrio en los hogares.

El objetivo de la iniciativa es transmitir que reciclar no requiere esfuerzo, pero sí genera beneficios ambientales muy relevantes, como la reducción de emisiones de CO?, el ahorro de energía y la preservación de recursos naturales, según informó la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en un comunicado remitido a Ical.

La campaña se desarrolló los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Burgos, y el 8 y 9 de octubre en León. La iniciativa recae desde hoy y hasta mañana en Valladolid, donde el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, participó en el acto de presentación junto al gerente de Ecovidrio, José Carlos Agustina.

Según los últimos datos, los castellano y leoneses reciclaron el año pasado 49.747 toneladas de residuos de envases de vidrio a través del contenedor verde. Esto supone que cada ciudadano depositó una media de 20,8 kilogramos de envases de vidrio, una cifra ligeramente superior a la media nacional, situada en 19,1 kilogramos por habitante.

Respecto a la tasa de contenerización, Castilla y León cuenta con un contenedor por cada 115 habitantes, lo que supone un total de 20.700 iglús verdes instalados para el reciclaje de los residuos de envases de vidrio.