Una víspera de Todos los Santos pasada por mucha agua en Castilla y León

Si está pensando acudir a los cementerios de la comunidad durante las próximas horas no olvide llevar un paraguas. Y es que según la Aemet, a lo largo de las próximas horas se esperan precipitaciones persistentes en buena parte de Castilla y León, aunque serán más acuciantes en el oeste de la comunidad.

Si hablamos por zonas, en la comarca zamorana de Sanabria se esperan hasta las ocho de la tarde tormentas que podrían dejar precipitaciones acumuladas en 12 horas de hasta 40 mm. Misma situación que tendrá lugar en el Sur de Ávila, aunque en este caso será desde las diez de la mañana hasta las doce de la noche.

Y también en la provincia de Salamanca, aunque con más intensidad, ya que se esperan precipitaciones acumuladas en 12 horas de 60 mm en el Sistema Central y al Sur de la provincia.

Según la Aemet, habrá un "aumento de la nubosidad de oeste a este, con precipitaciones débiles o moderadas, más intensas por la tarde".

Las temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas en descenso con viento de componente sur, flojo o moderado, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en zonas altas de montaña del norte.

Los termómetros con mínima y máxima en las capitales serán las siguientes: