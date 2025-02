Piden a Sánchez que el tren directo entre Madrid y Burgos conecte con la "Y" vasca

Las plataformas afectadas por el trazado del Corredor Central ferroviario exigen al Gobierno de España que cambie el proyecto entre Burgos y Vitoria porque "no tiene en cuenta" al tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos, y defienden que este se incorpore al mismo para conectar con la ‘Y’ vasca, ya que entienden que de no hacerlo su coste se “triplicará”.

Consideran que la situación actual en las obras de conexión a la ‘Y’ vasca con Burgos les perjudicará seriamente, como también lo hará a Madrid capital si no hay un cambio en el diseño de esta infraestructura.

Asimismo, denuncian el "abandono y la desaparición” de la reivindicación de esta infraestructura por la totalidad de partidos políticos, a los que acusan de actuar "de espaldas a la sociedad y al sector económico”.

“Hoy, las prisas de este Gobierno por cerrar el apoyo prestado del País Vasco pueden derivar en dilapidar un corredor ferroviario directo desde Madrid a Europa que en nada beneficia a los españoles”, lamentan ambas organizaciones, quienes denuncian también agravio comparativo, ya que existen grandes diferencias técnicas, económicas, de planificación y de visión de futuro entre el Corredor Central y las de otros corredores peninsulares.

En este sentido, señalan que las prestaciones europeas que se ofrecen con el ferrocarril hacia Logroño, Navarra, Zaragoza o Cataluña, y en un futuro a Cantabria con la ‘Y’ vasca, se aplican de forma automática, algo que no ocurre lo mismo con Castilla y León.

Por eso creen que la máxima igualdad entre corredores ferroviarios a la que tanto alude el Gobierno central no se quiere aplicar y, mientras unos obtienen grandes ventajas, otros padecerán de unas limitaciones impuestas.

De hecho, las plataformas se preguntan por qué si Europa exige uso mixto y ancho europeo para dar una continuidad de las prestaciones en todas las vías ferroviarias europeas y ofrecer así un espacio único estos requisitos se van a aplicar sólo hasta Vitoria y no hasta Burgos.

Tampoco entienden que las comunidades de Madrid y Castilla y León no hagan más presión ante el Gobierno de España ni que este último no tenga en cuenta las exigencias europeas que no hablan de alta velocidad y sí de uso mixto en los corredores europeos.

Y advierten de que si a Madrid no llega el ancho europeo ni una conexión inmediata o directa con la ‘Y’ vasca, es posible que estos trenes no lleguen en el futuro salvo que aumente considerablemente el coste. "En su mano tienen la solución más ventajosa, la de utilizar línea Madrid- Aranda de Duero- Burgos", apuntan, al tiempo que recuerdan que los 300 kilómetros de ferrocarril directos de esta infraestructura son una "oportunidad de futuro que está negando".