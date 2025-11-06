Pollán condena el “silencio cobarde” del Gobierno de España ante las agresiones que sufren los voluntarios de Vox en las calles

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, condenó el “silencio cobarde” y el “ánimo y empuje” del Gobierno de España y muchos de los que conforman la coalición ante las agresiones que sufren los voluntarios de Vox en las calles. A ellos les agradeció, en el marco de la inauguración de la nueva sede de Vox en Segovia, su dedicación y colaboración en las actividades que el partido les plantea “incluso a veces corriendo riesgos como los compañeros de las carpas informativas”.

“Debemos hacerles ver que Vox está en Segovia, que no se va a callar, va a seguir estando en la calle y va a seguir haciendo frente a esa gente y, sobre todo, dando voz a ciudadanos que quieren conocer nuestras ideas, quieren acercarse a colaborar con nosotros”, añadió Pollán.

Asimismo, al igual que la diputada nacional y vicesecretaria de Organización de Vox, María Ruiz, expresó que esta nueva sede es la muestra de fortaleza y crecimiento. Sin embargo, recalcó que la calle es su mejor sede, “porque escuchamos a la gente corriente, entendemos lo que quieren y, por eso, cada vez más gente se acerca a nosotros” y, apuntó, los cargos institucionales “debemos de hacer el esfuerzo por no faltar a nuestro compromiso con la gente que nos vota y que muestra su confianza en nosotros”.

“Lo hemos demostrado en los gobiernos en los que los incumplimientos nos hicieron salirnos de los gobiernos, el bipartidismo pensaba que nunca nos íbamos a apartar de ello y hemos demostrado que tenemos que ser fieles a la confianza de la gente que nos apoya”, sentenció Pollán.

Con ello, aseguró que la “mejor estrategia” que tienen es cumplir con la palabra dada a los españoles y a los castellanos y leoneses e intentar que el partido siga creciendo “con un horizonte cercano, que es marzo de 2026, donde necesitamos todo el apoyo para seguir cambiando las cosas en Castilla y León”.