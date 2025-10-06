Ponferrada y Cabo Verde estrechan lazos con la visita del primer ministro del país africano

El primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, visitó esta mañana Ponferrada para mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, Marco Morala, y estrechar relaciones, tanto sociales, como culturales y económicas entre su país y la ciudad berciana.

“Es la segunda vez que estoy aquí. Vine en 2014, y es un placer estar aquí. Queremos hacer intercambios con nuestra comunidad, queremos que siga integrada y participar en la economía del municipio, además de establecer nuevas relaciones”, dijo Correia e Silva. “Este es un contacto protocolario, para reforzar la relación entre Cabo Verde, España y Ponferrada”, añadió.

Y es que Ponferrada cuenta con una amplia comunidad caboverdiana, más de un centenar de personas, muchos de ellos nacidos ya en España, y que se denominan de forma coloquial como “cabobercianos”. “Muchos tiene nacionalidad caboverdiana y española, lo que es importante. Hay una integración plena, económica, cultural y social”, destacó el primer ministro.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, agradeció la visita del dirigente del país africano. “Son una comunidad que recibimos siempre con los brazos abiertos. Yo siempre digo que Ponferrada es una ciudad acogedora y solidaria, que integra, intercultural, y me gusta poner como ejemplo de integración a la comunidad caboverdiana”, dijo el regidor.

Se trata de inmigrantes que comenzaron a llegar a la ciudad, y a todo el Bierzo, hace décadas, con el objetivo de trabajar e integrarse. En la capital berciana hay censados 102 vecinos procedentes de ese país, muchos de ellos con la doble nacionalidad.

“Son un ejemplo de integración, un ejemplo para todos, de trabajo, honradez y por tanto son un referente”, continuó Morala, quien avanzó que la reunión servirá para estrechar lazos.

No es la primera visita de una delegación caboverdiana a Ponferrada durante este mandato ya que en abril de 2024 Morala recibió en el Consistorio al presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves.