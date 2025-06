Ponferrada se echa a la calle para pedir mejoras en Oncología del Hospital del Bierzo y en la sanidad de la comarca

Miles de vecinos de las comarcas leonesas de La Cabrera, El Bierzo y Laciana -10.000 según fuentes policiales y más del doble para los organizadores- secundaron hoy en Ponferrada la convocatoria de manifestación de la plataforma OncoBierzo para reclamar mejoras en el Servicio de Oncología del hospital ponferradino y en toda la sanidad de la comarca.

Bajo el lema 'Por mí’ la marcha discurrió entre pancartas y voces reivindicativas para reiterar el mensaje trasladado por el portavoz, Tito Gago, en la lectura de un manifiesto al finalizar el recorrido que partió de la plaza Luis del Olmo para llegar hasta el bulevar Juan Carlos I. “Oncología no es el único servicio afectado. El Hospital del Bierzo sufre graves carencias en múltiples especialidades: servicios saturados, listas de espera inaceptables, y una plantilla orgánica claramente insuficiente en muchas especialidades. Faltan médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares… Faltan recursos. Sobra abandono institucional” remarcó.

La Consejería de Sanidad y la Gerencia del Hospital, dijo, “no pueden seguir mirando a otro lado, culpando a otros, escondiéndose tras promesas vacías. Es su responsabilidad garantizar una atención sanitaria pública y de calidad. Les pedimos que dejen de tapar nuestras verdades con discursos vacíos y de vender excelencias de un hospital que no las tiene”.

La plataforma, que inició hace nueve meses las movilizaciones “por la falta de oncólogos en el Hospital del Bierzo y la deficiente atención a los pacientes” considera que la situación persiste. “Habrá avances, pero en otras cosas. En lo que nosotros solicitamos, desde septiembre no hemos visto ni un solo avance. Vamos a seguir saliendo a la calle mientras no se atienda mínimamente. Pedimos que pongan en marcha el Proyecto de Ley de Zona de difícil cobertura”, explicó Gago, y pidió que los políticos exijan a la Consejería la tramitación urgente del mismo, porque consideran que puede ser una solución.

Entre los representantes políticos e institucionales que asistieron a la marcha estaba la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, que aprovechó la ocasión para aludir a la manifestación convocada hoy en Madrid contra Pedro Sánchez. “¿Por qué no hablamos de mafia o radioterapia? Si el PP tiene que elegir va a elegir mafia”, dijo la viceportavoz socialista en la Cortes de Castilla y León antes de pedir “que convoque elecciones Mañueco. Queremos votar. Queremos elegir a un presidente que se preocupe y ocupe de los ciudadanos, como Carlos Martínez” y de recordar que hasta 23 oncólogos pasaron en 2024 por el Hospital del Bierzo. “Es intolerable que estos enfermos no tengan un seguimiento por parte del mismo profesional”, remarcó.

Tras el recorrido por las calles de Ponferrada varias personas ofrecieron su testimonio a los presentes, entre ellas, Aitana, quien señaló que “se le paró la vida” cuando escuchó su diagnóstico. “Tuve suerte, me operaron, me extirparon parte del pulmón y sigo aquí, ante todos vosotros. Pero no todos han tenido la misma suerte, he visto irse a mi hermano, a mi amiga Graciela, al papá de Jeni, a Sindy, a Vicky, a Deli y podría nombrar muchos más… No podemos dejar de luchar por nuestra salud, no podemos permitir que nos dejen sin atención porque no hay su?cientes medios en el Hospital del Bierzo. Os pido que crezcamos y que, todos los aquí presente, sigamos luchando”.

Otro testimonio, el de Tamara, se dirigió a los asistentes y apeló a la dignidad de las personas. “Hablamos de impedir que nuestras abuelas esperen años por operaciones de cadera, de que tu abuelo o madre no tengan que desplazarse de Villablino, Benuza o Fabero a León para una consulta de Cardiología. Nuestra dignidad se defiende asegurándonos de que esa ambulancia que a veces no llega, llegue. Pasa por no tener las listas de espera más larga de toda la Comunidad. Dignidad es evitar meses o años con dolor por una operación que tarda demasiado”.

“Luchamos para que esta tierra no le dé la espalda a sus paisanos y paisanas, gentes que toda la vida trabajaron y pagaron impuestos y ahora ven cómo su tierra les da la espalda. Para que ser del Bierzo, Laciana o la Cabrera no implique tener menor esperanza de vida”, concluyó.