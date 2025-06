Los Premios Salud Mental Castilla y León reconocen al periodismo valiente y la defensa de los derechos humanos

La Federación Salud Mental Castilla y León ha celebrado hoy, 6 de junio, el acto de entrega de los XV Premios Salud Mental CyL en el espacio cultural Al Norte a la Izquierda, en Valladolid. La Gala, marcada por la emoción, la gratitud y el reconocimiento, ha contado con la participación de autoridades, profesionales del ámbito de la salud mental, representantes del movimiento asociativo y del mundo de la comunicación.

“Hoy celebramos no solo trayectorias profesionales o proyectos destacados. Celebramos algo mucho más valioso; el compromiso con las personas. El compromiso con la verdad, con la escucha, con el respeto, con la dignidad”, ha destacado Elena Briongos, presidenta de la Federación durante el acto.

Los galardones han recaído, en esta ocasión, en la periodista y escritora Mara Torres; el proyecto de prevención del suicidio “Once Vidas” de EL MUNDO y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, reconociendo su labor en la sensibilización, visibilización y defensa de la salud mental. Además, se ha otorgado una mención especial a la periodista Alicia Calvo Olcese, redactora jefa de El Mundo de Castilla y León.

Briongos destacó especialmente el papel del periodismo en esta edición. “No es casualidad que, de los cuatro reconocimientos que hoy entregamos, tres estén ligados al periodismo, y dos estén directamente conectados con la prevención del suicidio. Esto habla de una sociedad que está empezando a cambiar su mirada; una sociedad que ya no calla ante el sufrimiento, que ya no aparta la vista, que empieza a comprender que hablar de salud mental no es un tabú, sino un acto de responsabilidad, de empatía y de vida”.

Además, la presidenta tuvo palabras especialmente emotivas para Alicia Calvo, a quien dió la gracias “por estar dispuesta a narrar la salud mental sin sensacionalismo, sin paternalismo, con verdad y con ternura”.

Los premios, de carácter bianual, reconocen el esfuerzo de personas e instituciones por construir una sociedad más empática y consciente de la salud mental. En palabras de Briongos, “cada uno de estos reconocimientos es también un reflejo del espíritu de nuestro movimiento asociativo: organizaciones que creemos en el poder de la palabra, de la denuncia, del acompañamiento y de la transformación real de vidas”.

La Federación quiso agradecer públicamente a las personas premiadas su compromiso y trabajo, animando a todos los presentes a seguir avanzando de manera colectiva en el cuidado de la salud mental global.

El objetivo principal de estos reconocimientos es visibilizar el compromiso social con la salud mental, premiando aquellas iniciativas que contribuyen a derribar estigmas, promover los derechos de las personas con problemas de salud mental y fomentar una sociedad más humana y solidaria. Esta labor entronca directamente con la misión de la Federación Salud Mental Castilla y León, centrada en defender los derechos, mejorar la calidad de vida e impulsar la inclusión real y efectiva de las personas con experiencia propia y sus familias en todos los ámbitos de la sociedad.