A prisión el trabajador de extinción de incendios detenido por el fuego de Mombeltrán (Ávila) de finales de julio

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el trabajador de extinción de incendios detenido como supuesto autor del incendio que arrasó unas 2.200 hectáreas, que se declaró el 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, al sur de la provincia de Ávila.

El hombre, 55 años y vecino de la zona, ha ingresado en la prisión de Segovia, según avanza Efe.

El ingreso en la cárcel se ha producido este martes a petición de la propia Fiscalía al considerar que el delito del que se le acusa -incendio forestal intencionado- es lo suficientemente grave como para adoptar esta medida cautelar y teniendo en cuenta la confesión del propio detenido, que ha reconocido los hechos.

El trabajador de extinción declaró inicialmente como testigo, al igual que otros compañeros que también fueron interrogados en esa condición, pero ante sus "manifestaciones inculpatorias" se convirtió en detenido, pasando a disposición judicial.

La fiscal delegada de Medio Ambiente de Ávila,Carmen Barberán, ha apuntado que, si bien se está en el inicio de la instrucción, por el momento se descarta la posible implicación de terceras personas en este caso, que Carmen Barberán considera "muy grave" por los daños materiales y al medio ambiente.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el supuesto autor del incendio que se declaró a las 23.10 horas del pasado 28 de julio entre los municipios de Cuevas del Valle y Mombeltrán, en el Barranco de las Cinco Villas, pudo tener una motivación vinculada a "intereses laborales".

Rápida investigación

Tras declararse el incendio, a unos 300 metros de la N-502 (Ávila-Córdoba) en Mombeltrán, las llamas se extendieron con gran rapidez, ayudadas por el viento y lo escarpado del terreno, afectando también a los municipios de El Arenal y de Arenas de San Pedro.

Esta complicada situación obligó a cerrar varias carreteras y a decretar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR-2), activándose la Unidad Militar de Emergencias (UME) y obligando a confinar parcialmente dos localidades: El Arenal y Mombeltrán -dos veces-.

La inspección técnico-ocular realizada por parte del SEPRONA, junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, reveló "indicios claros de intencionalidad", según la Subdelegación del Gobierno.

Por ello, el 30 de julio se inició la investigación, que incluyó la toma de declaraciones a vecinos de la zona, así como el análisis de varias líneas de investigación mediante un equipo multidisciplinar, con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila.

A partir del trabajo efectuado, las investigaciones policiales se centraron en un hombre a quien la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle, realizando "maniobras evasivas" cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, se le tomó declaración en sede policial, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.

Según las pesquisas, la motivación "podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio".

Como consecuencia de este incendio, la misma noche en la que se declaró, falleció un trabajador del dispositivo de 58 años, vecino de El Arenal, al sufrir un accidente cuando se dirigía hacia el operativo en su coche, a la altura de El Hornillo.