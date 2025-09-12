El PSOE de Martínez abre la carrera electoral

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León convoca el Comité Autonómico el 20 de septiembre para iniciar el proceso de primarias con lo que los socialistas abren la carrera electoral, que culminará en marzo con la celebración de las elecciones autonómicas.

La propuesta de la Comisión Ejecutiva, que deberá ratificar el Comité Autonómico, establece un calendario en el que se podrán presentar precandidaturas hasta el 22 de septiembre con un periodo de recogida de avales hasta el 30 de septiembre.

La proclamación provisional de los candidatos se producirá el 1 de octubre. En caso de haber más de uno se establece una campaña de información hasta el 10 de octubre y, posteriormente, la jornada de votación en primera y segunda vuelta.

El líer del PSOE enla comunidad y alcalde de Soria, Carlos Martínez, se presentará a las Primarias para ser el candidato a la Presidencia de la Junta.

“Hoy abrimos oficialmente el proceso”, decía el dirigente socialista mientras recordaba que este proceso fue aplazado en verano por los graves incendios que asolaban la comunidad y por los que, según decía, “15 días y 43 minutos después” el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “sigue sin asumir su responsabilidad".

Los socialistas ya han celebrado en días atrás distintas reuniones en las diferentes provincias por parte de las secretarías de Organización.

“Ahora solo queda encajar las nuevas fechas con las que tenemos que abordar este proceso", apuntaba.