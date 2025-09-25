Acceso

El PSOE pide a Mañueco que dé la batalla en Europa frente a los recortes de la PAC

Su líder, Carlos Martínez, se reúne en Bruselas con el comisario europeo Chistophe Hansen, para trasladarle las inquietudes del sector agrario y participa en el comité de las regiones

Carlos Martínez, secretario regional del PSOE, en el comité de las regiones en BruselasBernal RevertIcal
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha reunido este jueves junto con la presidenta de los grupos socialista europeo, la vallisoletana Iratxe García, con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Chistophe Hansen, para hablar del sector primario de la comunidad y mostrarle las principales demandas y necesidades del sector agrícola y ganadero, con especial hincapié en el nuevo marco de la PAC, la cohesión territorial y el desarrollo rural.

También le ha trasladado la “inquietud” de las organizaciones profesionales agrarias de la comunidad, sobre todo a raíz de los incendios forestales que también han afectado gravemente los pastos.

El líder del PSOE regional defendía la necesidad de mantener las ayudas de la PAC y advertía sobre los efectos que los recortes del 22 por ciento pueden generar en un sector estratégico para Castilla y León.

Por otro lado, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que acuda ante las instituciones europeas a defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla y León y no los del Partido Popular.

En este sentido, señalaba que tanto la presidenta de la Comisión Europea como el comisario Hansen, son del Partido Popular Europeo, y que de ellos parten los recortes en ayudas. Por eso, el líder socialista se preguntaba si el presidente de la Junta no ha acudido aún a Bruselas a defender a los profesionales del sector de la comunidad por "desidia" o porque "asume" los recortes del PP.

"Ni siquiera en un asunto tan delicado y sensible para nuestra comunidad es capaz de levantarse del sofá y salir de su despacho”, se quejaba el socilaista, para quien es "insufrible” para Castilla y León que Mañueco siga “escondido” para evitar el contacto con la sociedad o los medios de comunicación. “Las consecuencias de su actitud pueden ser catastróficas a medio o largo plazo”, afirmaba.

Martínez insistía en que que las políticas de cohesión y desarrollo rural son “cruciales” para vertebrar comunidades autónomas como Castilla y León, por lo que advertía de que la postura de la derecha en las instituciones europeas “choca frontalmente” con las “necesidades” de este territorio.

