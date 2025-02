Quince años liderando la gestión de la atención a la Dependencia en España

El último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de toda España vuelve a situar a Castilla y León a la cabeza en España en la aplicación de la Ley de Dependencia. Con este son ya quince años en los que la comunidad castellano y leonesa lidera este ránking donde se evalúa, entre otras cosas, el número de personas atendidas y la rapidez de la valoración del grado de de dependencia de las personas.

"Se pone de manifiesto una vez más que el sistema de la dependencia de Castilla y León es el más eficiente, el que mejor y más rápido gestiona, y que reconoce el grado a la persona dependiente con más agilidad y también le asigna la prestación", destacaba este viernes la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras conocer los datos de este observatorio, mientras ponía en valor el hecho de llevar tres lustros siendo los mejores en este aspecto en todo el país.

El informe desvela que Castilla y León resuelve en 119 días frente a la media de 334 días de media nacional o de 600 días que tienen algunas comunidades.

Preguntada por el hecho de que más de un millar de dependientes perdieron la vida el pasado año en lista de espera, Blanco explicaba que la ley establece seis meses para resolver y que la comunidad lo hace en esos 119 días, el menor dato autonómico, si bien recinocía que hay ámbito de mejora y que en ello están.

Y en cuanto a los más de 10.000 dependientes pendientes de asignación de un servicio o prestación, la vicepresidenta señalaba que son personas"que no quieren hacer efectivas sus prestaciones, no por causa de la administración, en la mayor parte de los casos, pues a lo mejor hay gente que solicita la dependencia, que tiene un grado 1 y dice ahora mismo no lo necesito y ya lo haré efectivo más adelante".

"La plena atención es cando asignamos una prestación a todas las personas y luego ellas libremente eligen ejercerla o no ejercerla", decía.

En estos momentos Castilla y León atiende a más de 126.000 personas, y, además, es la comunidad que más empleo genera vinculado a la atención a las personas dependientes. En este sentido, Blanco aseguraba que la gestión de la dependencia en la comunidad genera 63 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos, frente a los 34 en que está la media nacional.

De esta forma, según la consejera, se está logrando que las personas puedan o bien quedarse en su casa o acudir a una residencia según los servicios que ellos necesiten o que ellos quieran, al tiempo que se ayuda a fijar empleo en el territorio "porque la atención a las personas dependientes es un empleo que no se deslocaliza".

Este liderazgo en Dependencia se suma al segundo puesto que ocupa la comunidad en materia sanitaria según el Barómetro de Sanidad conocido ayer. "Esta es la línea de trabajo y así seguiremos para continuar prestando los mejores servicios públicos y apostando por las personas de Castilla y León", finalizaba.