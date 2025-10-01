Raúl de la Hoz pedirá en el Parlamento Europeo priorizar los productos locales en la compra pública de alimentos

El eurodiputado castellano y leonés del Partido Popular (PP) Raúl de la Hoz registró una enmienda, junto a otros colegas, al reglamento europeo sobre la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, que será debatido la semana que viene en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con ello, pretende dar prioridad a los productos locales en la compra pública de alimentos

Según informan desde el PP, la propuesta de enmienda establece que los estados miembros deberán garantizar que los contratos públicos de suministro de alimentos (como los destinados a colegios, hospitales o residencias) se abastezcan prioritariamente de productos agrícolas y alimentarios de la Unión Europea, con especial atención a los productos locales y de temporada.

Asimismo, la enmienda señala que los productos amparados por denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG) tendrán una consideración preferente en este ámbito.

“Con esta iniciativa defendemos la calidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la producción europea, al tiempo que apoyamos a nuestros agricultores y ganaderos y reforzamos el valor de las figuras de calidad que distinguen a muchos de los productos de Castilla y León", señaló De la Hoz.

El eurodiputado subrayó también que esta medida “contribuye a impulsar las cadenas cortas de suministro, a reducir la huella ambiental asociada al transporte y a dar estabilidad a los precios que reciben los productores, generando beneficios tanto para el sector primario como para los consumidores”. La enmienda será votada en el pleno de la próxima semana en Estrasburgo, en el marco del procedimiento legislativo ordinario.