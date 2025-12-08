Las reformas de las estaciones de autobús llegan a Guijuelo y a Medina de Pomar

El Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses de Castilla y León continúa adelante en un año clave en el transporte por carretera, después del éxito de la tarjeta «Buscyl» que permite viajar gratis a los empadronados de la comunidad en cientos de rutas. Y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha invertido más de 40 millones en esta legislatura en distintas obras con el fin de renovar infraestructuras de transporte de titularidad autonómica con el fin de hacerlas más accesibles, sostenibles y eficientes, contribuyendo a mejorar la movilidad en el medio rural y urbano y reforzando la cohesión territorial, según se destaca en un comunicado de la Junta.

Y ahora dos nuevas actuaciones en dos localidades relevantes de la comunidad. Por un lado se eleva un 20 por ciento la licitación de la reforma de la Estación de Autobuses de Medina de Pomar (Burgos), hasta los 251.722,02 euros y, por otro, se aumenta hasta los 298.570 euros la reforma de la Estación de Autobuses de Guijuelo tras quedar desierta la primera licitación

La intervención prevista en Medina de Pomar permitirá actualizar por completo el edificio, adecuándolo a la normativa vigente y mejorando sus condiciones de uso tanto para los viajeros como para los servicios que ofrece. El proyecto contempla una reforma integral del interior, donde se reorganizarán los espacios y se adaptarán los aseos para garantizar la accesibilidad de todas las personas. Se renovarán las carpinterías, se revisarán las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento y se sustituirá la iluminación por sistemas de bajo consumo.

Además, se incorporará una nueva caldera de biomasa para mejorar la eficiencia energética del edificio y se instalarán soluciones de climatización y señalización interior que faciliten el uso de la estación.

Y en el caso de Guijuelo, la actuación permitirá actualizar por completo su edificio y la zona de dársenas para adecuarlas a las necesidades actuales.

El proyecto contempla una renovación integral del interior de la estación. Incluye la creación de un recorrido plenamente accesible, la reorganización de los espacios y la reforma de los aseos para garantizar su uso por personas con discapacidad.