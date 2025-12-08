Empresas y universidades de Castilla y León reciben más de cinco millones de euros para proyectos de colaboración público-privada

Un total de 12 empresas, entidades y universidades de Castilla y León recibirán, en su conjunto, más de cinco millones de euros de subvención, concedida por la Agencia Estatal de Investigación, por su participación en 16 proyectos de colaboración público-privada que, en total, acumulan más de 10,5 millones de euros de financiación.

El dinero procede de la convocatoria correspondiente al año 2024 de ayudas a proyectos de colaboración público-privada que se enmarca en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el periodo 2024-2027, tal y como figura en la propuesta de resolución provisional de las subvenciones consultada por Ical.

Los 5.076.343,46 euros que reciben las universidades, entidades y empresas de Castilla y León suponen el 48 por ciento del total de 10.583.954,18 euros que se otorgan a los 16 proyectos en los que participan estos 12 centros de la Comunidad, aunque sobre el total concedido por la AEI en toda España, representa apenas un 2,07 por ciento.

La universidad de Castilla y León que más fondos recibe es la de Salamanca, que por su participación en seis proyectos tiene acceso a 1.366.620 euros de financiación, seguida entre las universidades por la de Valladolid, que con dos proyectos recibe 359.650 euros; la de León, también con dos proyectos por los que se le otorgan 202.968,72 euros, y la Universidad de Burgos, a la que se consignan 109.238 euros por su participación en un proyecto de colaboración público-privada.

En cuanto a empresas y entidades, la compañía Zelestium Technologies, ubicada en la localidad soriana de Ólvega, participa en dos proyectos por los que recibe una financiación total de 694.386,6 euros, mientras que la palentina Agropal contará con 658.950,4 euros por su participación en una de las iniciativas valoradas por la AEI.

A continuación, todas ya por su inclusión en un proyecto, reciben financiación la vallisoletana Sonae Arauco (560.173,2 euros), la abulense Nagami Design (386.408,35 euros), la consultora pucelana I MAS D y Empleo (326.516,4 euros), el salmantino Air Institute (196.301,88 euros), la fundación palentina Santa María la Real (139.398,88 euros) y la Fundación Intras (75.731,03 euros).

Los proyectos

En el caso de la Universidad de Valladolid, participa con una subvención de 17.150 euros en el proyecto de ‘Integración de ciencias aplicadas para la formación en soporte vital básico’ junto a la empresa Editores y Consultores Especializados de Barcelona y las universidades de Castilla-La Mancha y Europea del Atlántico, con un presupuesto total de 344.402,79 euros; y en el desarrollo de ‘Nuevos módulos industriales a través de tecnologías de control autónomo’ junto a la también vallisoletana Sonae Arauco, con 902.673,2 euros totales.

Mientras, la Universidad de Salamanca recibe 213.100 euros para, junto a Iberdrola, desarrollar una nueva plataforma de gestión y análisis de datos basada en tecnologías avanzadas e IA para optimizar la absorción de CO2 en áreas forestales, con un montante total de 475.172,56 euros; y forma parte del proyecto ‘Monitoreo y protección de edificios patrimoniales a través del Internet de las Cosas y la IA’ junto a Sigmados y a la Fundación Santa María la Real, con una subvención de 878.602,51 euros.

Asimismo, la Usal recibe 247.140 euros por su participación en el programa de desarrollo de una plataforma híbrida de drones para la detección y prevención de incendios forestales junto a Eurostar Mediagroup y la Universidad de Murcia, con 913.643,58 euros en total; y también forma parte de la ‘Plataforma de análisis hidrogeoclimático para la valorización de recursos y la prevención de riesgos medioambientales’ con 252.815 euros de los 960.671,08 euros que recibe el proyecto en el que también participan la empresa Xcalibur MPH Spain y la Universidad Politécnica de Valencia.

La Universidad de Salamanca suma otros 145.000 euros al formar parte del proyecto ‘ADDITAL’ de digitalización para la optimización del diseño y fabricación aditiva de polímeros, en el que también está involucrada la empresa abulense Nagami con 386.408,35 euros y la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste para un total de 706.408,35 euros. Y la Usal también participa en el desarrollo del sistema de digitalización inteligente para la inspección de activos en infraestructuras viarias, junto a API Movilidad, por un montante total de 667.076,2 euros de los que el centro salmantino recibe 264.375 euros.

Por su parte, la Universidad de Burgos forma parte, junto a la empresa vizcaína Gestionet Multimedia, del proyecto ‘Eco Smart Simulator’, con una cuantía total de 314.437,14 euros de los que 109.238 corresponden a la UBU; y la Universidad de León participa en el proyecto ‘Desarrollo de economía circular para la valoración y reutilización de restos vegetales en viveros de vid’ con Viveros Villanueva Vides de Navarra y la Fundación Tecnalia de Vizcaya por un montante total de 352.131,2 euros, de los que 64.145 corresponden a la ULE.

El centro leonés forma parte, igualmente, del desarrollo de fertilizantes con bioestimulantes para fortalecer la funcionalidad del microbioma edáfico y sus efectos agronómicos, junto a Fertiberia y el CSIC, por una subvención de 927.505,12 euros de los que 138.823,72 corresponden a la Universidad de León.

En el ámbito de organismos y empresas, Agropal recibe 658.950,40 euros por el proyecto ‘Revalorización de la avena como un cultivo estratégico para una alimentación saludable y sin gluten’ junto al CSIC, por un montante total de 956.221,4 euros, mientras Zelestium Technologies, de Ólvega (Soria), contará con una subvención de 330.765,45 euros para, junto a la Universidad Politécnica de Valencia, desarrollar sensores gotónicos para la determinación de modos de degradación de sistema de baterías.

Esta última empresa soriana también forma parte del proyecto ‘Electrodos multifuncionales basados en xerogeles de carbono modificados con láseres para baterías de metal-ion’ con 363.621,15 euros del total de 664.871,15 euros que se lleva el proyecto con la participación del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid.

Finalmente, las vallisoletanas I MAS D y Fundación Intras reciben 326.516,4 y 75.731,03 euros, respectivamente, de una cantidad total de 568.198,23 euros que subvencionan el proyecto ‘Sistema de ayuda a la decisión clínica para la detección temprana de fases preclínicas de la demencia’, en el que también participan la UNED y la Fundació ACE catalana; mientras que el Air Institute salmantino recibe 196.301,88 euros de los 408.694,29 euros que financian la iniciativa de ‘Gestión inteligente del agua & IoT fiable para la optimización de recursos’, desarrollada junto a la empresa Aquareturn.