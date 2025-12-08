La XXXI Feria de los Productos de León cierra sus puertas tras recibir cerca de 40.000 visitantes

La XXXI Feria de los Productos de León, celebrada desde el pasado viernes bajo el lema `Sabores de un Reino´ cerró sus puertas este lunes en el Palacio de Exposiciones tras recibir a cerca de 40.000 visitantes en sus 104 expositores.

Durante el acto, el presidente de la institución provincial Gerardo Álvarez Courel y el vicepresidente y responsable de esta área, Roberto Aller, además de otros miembros de la corporación provincial, entregaron los tradicionales premios de las distintas competiciones que alberga el evento.

Para el presidente de la institución provincial, según explicó en el acto de clausura, “la renovación de esta confianza obliga a trabajar desde mañana en la que será la 32 edición de la Feria de los Productos de León, ante la que la Diputación volverá a volcarse para ofrecer a los leoneses y leonesas lo mejor de la tierra”. “Siempre es buena ocasión para disfrutar de los Productos de León, pero ahora que están ya ahí las navidades, sigamos consumiendo Productos de León porque así seguiremos haciendo provincia, seguiremos haciendo medio rural, seguiremos haciendo León”, añadió.

Por su parte, Roberto Aller quiso dar la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible el éxito de esta XXXI edición, además de hacer hincapié en que “una vez más, se ha cumplido el objetivo”. “Hemos puesto a disposición de los empresarios del sector agroalimentario un gran escaparate en el que mostrar sus productos, elaborados con materia prima leonesa, que ya lleva implícita la calidad de la que hacemos gala, tanto en la provincia como en el resto de la geografía española”, remarcó.