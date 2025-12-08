Castilla y León afronta nuevos retos para combatir la soledad no deseada

El 26,3 por ciento de las personas mayores de 65 años de Castilla y León viven solas. Dos de cada tres son mujeres. Y el 47,3 por ciento de la población vive en un medio rural altamente disperso. La soledad no deseada se ha convertido en la «epidemia del siglo XXI» y por ello la Junta lleva trabajando desde hace años en un «Plan de Acción» para paliar este tipo de situaciones, incrementando sus recursos ante una situación que, parece va a seguir incrementándose en los próximos años, por el «baby boom» de la década de los años 60 y 70, no solo en Castilla y León sino en toda España.

Unas situaciones que afectan, en especial a las personas mayores, y que pueden derivar en graves consecuencias relacionadas con la salud mental, como la depresión y la ansiedad y con riesgo también de enfermedades cardiovasculares.

El «Plan de Acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025» ha contado con una inversión de más de 100 millones de euros y a lo largo de este periodo se ha ido ampliando un catálogo de recursos y servicios para hacer frente a este problema, desarrollados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al frente del cual se encuentra la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

A lo largo de este periodo se han adaptado recursos existentes, como los equipos Epap -para la promoción de la autonomía personal- de los centros de acción social, donde su personal especializado se encarga a atender situaciones de soledad severas.

El sistema cuenta en la actualidad con 35 equipos que solo durante el año 2024 atendieron a cerca de 2.000 personas, la mayoría mujeres con una media de 62 años. Otro de los servicios es la Teleasistencia Avanzada y con un dato que llama la atención. De los 62.000 usuarios, un total de 33.000 viven solos.

Uno de los programas más exitosos puesto en marcha por la Consejería es la «Red Amiga», para la detección precoz, identificación, análisis y acompañamiento de personas en situación de soledad no deseada de la que forman parte ya 81 organizaciones y que cuenta con más de 135.000 socios. Una iniciativa con dos años de vida cuyo objetivo primordial es facilitar las relaciones interpersonales a las personas mayores de Castilla y León.

Otra de las vías de contacto para paliar esta situación es el teléfono gratuito «Cerca de ti». Desde que comenzara su andadura en diciembre de 2023 se han atendido más de 1.300 llamadas, la mitad de ellas sobre cuestiones específicas de la soledad no deseada.

También se han puesto en marcha los «Espacios de Encuentro», dirigidos al desarrollo de actividades en grupo y al fomento de relaciones interpersonales. Existen 80, 40 gestionados por la Red de Federaciones de Jubilados, donde se imparten talleres y charlas relacionadas con la comunicación y el aislamiento social.

Y de cara a la Navidad, la Consejería vuelve a ofrecer la posibilidad, de manera gratuita, a aquellas personas que pasen Navidad, Año Nuevo. Nochebuena y Nochevieja solos, hacerles un hueco en la mesa de las residencias de mayores, además de participar en todas las actividades que se desarrollen. En los dos últimos años han participado 62 personas.