El retrato de Ricardo Blázquez ya luce en el Salón del Trono del Arzobispado de Valladolid

El retrato del cardenal abulense Ricardo Blázquez, el que fuera arzobispo de Valladolid entre 2010 y 2022, luce ya en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal de la capital del Pisuerga junto a el de su predecesores en recuerdo de su episcopado.

La obra, de la pintora y religiosa Isabel Guerra, se descubría este lunes coincidiendo con la fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel en un sencillo acto en el que la Curia diocesana, tras la celebración de la Eucaristía, ha rendido homenaje también a dos sacerdotes y un laico “como agradecimiento a los servicios prestados a la Iglesia de Valladolid”, según decía el actual arzobispo, Luis Argüello, presidente también de la Conferencia Episcopal Española.

Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, compartía su “alegría” por incorporarse a esta galería de retratos del Salón del Trono. "Es un signo de una memoria agradecida por haber podido desarrollar 12 años el ministerio pastoral así como de vinculación y esperanza en el futuro”.

Foto de familia de Luis Argüello y Ricardo Blázquez con los sacerdotes Francisco Javier Mínguez y Jesús García Gallo y el laico José María Conde, reconocidos también por el Arzobispado de Valladolid por su labor Ical Ical

La Curia reconocía también la labor de dos sacerdotes, Francisco Javier Mínguez y Jesús García Gallo, y un laico, José María Conde, de quienes Ricardo Blázquez destacaba su "lealtad, competencia y dedicación”.

En el caso de Francisco Javier Mínguez y José María Conde, el homenaje llega tras más de dos décadas como canciller-secretario del Arzobispado y ecónomo diocesano, respectivamente. Y en el caso de Jesús García Gallo, tras ocho años al frente de la Delegación de Patrimonio.

Todos ellos siguen comprometidos con la Iglesia vallisoletana y ligados a ella de distinta forma, como resaltó Argüello. Francisco Javier Mínguez, como párroco in solidum de San Ramón Nonato, en la ciudad de Valladolid, además de como coordinador de los archivos Diocesano y de Curia; Jesús García Gallo, como párroco de Nuestra Señora de Lourdes, en Arroyo de la Encomienda; y José María Conde como secretario de la Administración diocesana.

A todos los homenajeados se les hizo entrega de una réplica de la escultura del Sagrado Corazón de Jesús que permanece expuesta desde el pasado curso pastoral en el patio del Palacio Arzobispal.