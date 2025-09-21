El Rey recibirá en audiencia este lunes en La Zarzuela a una representación del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León

Su Majestad el Rey Don Felipe recibirá mañana en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a una representación del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, que le entregará la Medalla de Honor de esa institución.

Se trata de la más alta condecoración que el Pleno del Consejo, integrado por las 14 cámaras de la Comunidad, concede como muestra de “admiración, respeto y gratitud” a todas aquellas personas o instituciones públicas o privadas que, por su especial trayectoria y relevancia social, económica, política o cultural, sean merecedores de esta distinción. En el caso del monarca, se acordó por unanimidad otorgársela.

El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configura como órgano consultivo y de colaboración con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin menoscabo de los intereses privados que pueda perseguirse. Esta institución, con sede en Valladolid, está precedida por el Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León y la Asamblea Regional.

El nuevo Consejo se constituyó el 8 de octubre de 2019 pasando de 14 a 27 vocalías. Está integrado por los representantes de las 14 presidencias de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios provinciales y locales, los representantes de nueve grandes empresas de Castilla y León, a propuesta de las Cámaras, y cuatro vocales de reconocido prestigio en la vida económica de la Comunidad Autónoma a propuesta de la Confederación de Organizaciones Empresariales y el órgano representa, promueve y defiende los intereses generales del comercio, la industria y los servicios.