Salamanca pone sus ojos en Canarias y Polonia para atraer turistas

El Ayuntamiento de Salamanca intensifica sus acciones turísticas para seguir atrayendo visitantes a la ciudad.

Esta semana participa en una nueva acción comercial organizada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), en esta ocasión en Tenerife y Gran Canaria.

CEAV ha organizado dos workshops con agencias de viajes y turoperadores en un formato de encuentros, orientados a escuchar las necesidades del sector y explorar nuevas oportunidades en las que Salamanca participa para la comercialización como destino turístico.

En estas jornadas en las islas, en las que están inscritos 140 agentes y profesionales del sector en Tenerife y 100 en Gran Canaria, la ciudad promociona su oferta turística como destino de interior, destacando las actividades y experiencias únicas que la ciudad puede ofrecer tanto a nivel cultural como patrimonial y gastronómico, reforzando así su posicionamiento dentro del mercado en esta zona.

El evento está planteado con un formato de workshop con agentes con los que ofrecer la oportunidad de generar un ambiente de networking entre los asistentes. Con este tipo de acciones, se busca fortalecer los lazos de la ciudad con el sector de viajes y seguir consolidándola ciudad como un destino imprescindible en el mapa turístico nacional.

Los workshops son una de las actividades principales de CEAV y una actividad en la que se participa desde hace años. Son una manera directa de acercar al sector de las agencias de viajes la mejor y más variada oferta de proveedores turísticos, compañías aéreas, oficinas de turismo estatales y europeas, además de empresas hoteleras, de asistencia en viaje y tecnológicas especializadas en el sector de las agencias de viajes. Desde 2023 CEAV celebra anualmente el

CEAV Protour, una gira de workshops en diversas ciudades que suponen una gran oportunidad de networking y encuentro para agencias de viajes, destinos y empresas del sector turístico.

Salamanca Convention Bureau

Además, la ciudad participa en Jerez de la Frontera en una jornada profesional destinada a impulsar la promoción del turismo de reuniones entre el mercado polaco, organizada por el Spain Convention Bureau en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Varsovia.

En esta jornada inversa con el mercado polaco se mantendrán reuniones y actividades de networking de calidad con organizadores profesionales de eventos y meeting planners con el objetivo de dar a conocer Salamanca como destino ideal para incentivos, convenciones y congresos. Durante el encuentro, Salamanca Convention Bureau presentará ante los asistentes la amplia oferta congresual de la ciudad, así como la cultural y gastronómica, con el fin de atraer eventos internacionales.

El objetivo principal es atraer futuros congresos, convenciones y encuentros profesionales a Salamanca, consolidando su posición como sede idónea para la celebración de eventos de cualquier formato