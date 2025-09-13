El socialista Martínez acusa a Mañueco de "pasar la responsabilidad" de la extinción de los incendios a las diputaciones

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha acercado este sábado hasta la localidad segoviana de Riaza para participar en la Fiesta de la Rosa.

Allí, aprovechaba para arremeter contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la gestión de la Junta en materia de incendios forestales y por su encuentro de ayer con las diputaciones provinciales, donde se acordó crear anillos de protección para ayudar a que las llamas no entren en las poblaciones.

"Las ha pasado la pelota de la responsabilidad ante el fuego por no querer asumir la necesidad de profesionalizar la prevención y la extinción de los fincendios en la comunidad.", decía el dirigente socialista.

"Mañueco no apuesta por crear un consorcio autonómico de bomberos apoyado en las diputaciones provinciales o en los parques profesionales de las capitales, sino que la solución que plantea pasa por comprar dentro del margen presupuestario, pero sin límites, maquinaria para las diputaciones provinciales", advertía el también alcalde de Soria, para quien lo único que persigue el presidente de la Junta es "tener contentos" a los suyos para su gasto corriente en el día a día.

Martínez apelaba a la necesidad de contar con bomberos profesionales en todas las provincias, tras padecer la quema de 170.000 hectáreas este verano.

Por otro lado, aseguraba que el líder popular debería haber convocado elecciones autonómicas de forma “automática”, en alusión a las palabras de Feijóo contra Sánchez en las que decía que “quien gobierna sin presupuesto y sin mayorías parlamentarias, secuestra la democracia.

“Si de coherencia hablamos, debería haber convocado elecciones de forma automática porque hoy esa inacción que algunos culpan a un Gobierno de España, que es falsa, la estamos viviendo aquí delante de tiempo, durante los últimos siete años del gobierno del Fernández Mañueco”, afirmaba.

Y ante el inicio este lunes del juicio por la trama eólico que salpica a ex altos cargos de la Junta en la etapa de Juan Vicente Herrera, el líder de los socialistas situaba al PP en el foco de la corrupción ante el inicio, este próximo lunes, del juicio por una presunta trama de corrupción.

El próximo lunes la justicia "volverá a poner el foco en esta comunidad solicitando cientos de años de cárcel y multas millonarias a compañeros del señor Fernández Mañueco", decía Martínez.