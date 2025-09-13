Las termitas amenazan la farmacia de Cerezo de Abajo

La farmacia de la localidad segoviana de Cerezo de Abajo está en riesgo de cierre por el grave deterioro del local municipal en el que se encuentra.

Una situación compleja que pone en jaque a un servicio esencial para cientos de vecinos de la comarca.

Ante esta situación, más de 400 personas han firmado ya un manifiesto en defensa de la continuidad del establecimiento, considerado vital para la atención a personas mayores, pacientes crónicos y vecinos sin transporte propio.

El inmueble, propiedad del Ayuntamiento, arrastra desde hace más de una década problemas estructurales graves y una plaga de termitas nunca atajada, lo que amenaza la viabilidad del servicio.

Pese a las reiteradas advertencias, las reparaciones necesarias no se han acometido, poniendo en peligro la farmacia y, con ella, la calidad de vida en este municipio segoviano.

Las más de 400 firmas recogidas han sido enviadas formalmente al Ayuntamiento, a la Diputación de Segovia y a la Junta de Castilla y León, reclamando apoyo técnico, económico y político para garantizar la continuidad del servicio sanitario.

“Defender los servicios básicos en los pueblos es defender su futuro. Sin farmacia, sin escuela o sin médico, la España rural se vacía todavía más rápido”, advierte el portavoz vecinal.

La plataforma vecinal insiste en que el Ayuntamiento debe asumir con urgencia su responsabilidad en el mantenimiento del edificio y que las administraciones provinciales y autonómicas actúen antes de que la comarca quede privada de un recurso sanitario indispensable.