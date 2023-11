La socialista que se considera "cristiana" y se mofa del Rezo del Rosario junto a Ferraz

España entera se echaba ayer a las calles y plazas de España para decirle a Pedro Sánchez que no están de acuerdo con sus planes de desguazar el país y de cargarse la separación de poderes, la igualdad de los españoles y territorios y la Democracia a través de una ley de amnistía para hacer olvidar el Golpe de Estado en Cataluña en 2017 con tal de seguir en La Moncloa.

Todas las capitales de provincia y grandes ciudades de España acogían multitudinarias manifestaciones impulsadas por el PP sin incidentes en las que participaban muchas familias en ellas con pancartas en las que podía leerse "Se vende, España por 7 votos", "Sánchez y Puigdemont a prisión", "Sánchez dimisión"', "España en pie", "contigo volvemos a la España negra", "Amnistía no". "Queremos votar" o "Sánchez a prisión" e incluso, algunos, aprovechaban para hacerse fotografías en las Meninas que hay por las calles adyacentes.

Protestas que luego proseguían de la mano de Vox en las casas del pueblo socialistas. Especialmente en la calle Ferraz de Madrid, donde se encuentra la sede del partido de puño y la rosa nacional, que sigue siendo el epicentro de las protestas desde hace diez días.

Concentraciones en su mayoría pacíficas en las que la gente esta mostrando su disconformidad de diversas maneras, incluso rezando. Lo hacían ayer ya de noche de la mano de un grupo de universitarios católicos, quienes se pusieron a rezar el Rosario, seguido por la gran mayoría de los presentes.

Una iniciativa que no hace daño a nadie pero que, según parece, ha servido de mofa y diversión para algunos dirigentes políticos que, para más inri, se consideran cristianos, o al menos así lo dejan ver en sus perfiles en redes sociales.

Es el caso de la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, la zamorana Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de las Cortes regionales también, quien en su perfil personal de "X", antigua Twitter, se define como cristiana pero no dudaba en cachondearse de estas personas que rezaban el Rosario junto a la sede de Ferraz. "Por favor que vuelvan a la cueva pronto o al final nos dan agujetas de reír… 🤣", escribía la dirigente socialista.

Un mensaje que provocaba muchas contestaciones de rechazo y malestar por parte de los tuiteros a quien reprochaban que se considera cristiana y se mofe de los católicos que se juntan para rezar.

Otro preguntaba a Ana Sánchez que qué tiene de malo un Rosario, a lo que esta contestaba que nada, si bien echaba en cara a quienes rezaban un Rosario junto a la sede de Ferraz que lo hiciera "con intereses espúreos" y que el hecho de que la fe se manifieste con fines políticos le parece "repugnante"

"No, esa no es la fe de Jesús. Jesús no insultaba inmigrantes y al día siguiente les rezaba el rosario… Paren tanto despropósito", apuntaba.

El que también contestaba a la procuradora socialista era el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, uno de los dirigentes políticos más activos en las protestas en las sedes de Ferraz esta pasada semana, y ayer participó en la multitudinaria manifestación contra la amnistía en Palma de Mallorca.

García-Gallardo contestaba a Sánchez que cuando empiecen con el jarabe democrático quizás no se ría tanto, lo que provocaba un nuevo rifi rafe entre ambos, ya que la socialista le replicaba recordándole que ya le advirtió otra vez que no la volviera a amenazar, para después preguntar al número dos del Gobierno regional si no se cansa de hacer el ridículo y finalizar refiriéndose a García-Gallardo que comienza a resultar patético.

Este lunes se prevé que el Gobierno en funciones registre la ley de amnistía mientras que las manifestaciones proseguirán en las calles según avanzan algunos líderes como Santiago Abascal, y Pedro Sánchez será investido presidente este jueves con toda probabilidad con 179 votos a favor.

Sobre este asunto se refería este domingo el líder regional de los socialistas, Luis Tudanca, cuando reivindicaba el Gobierno progresista que se avecina en una visita a tierras leonesas y decía que el PP se ha quedado solo y aislado en la oposición, y con una derecha dividida. Además, con cierta sorna, se mostraba contento de que el PP proteste en las calles. “Me alegro muchísimo, enormemente, de que el PP esté manifestándose en las calles”, señalaba, para acto seguido denunciar que los populares no están condenando los “ataques, insultos, amenazas, coacción e intento de compra de votos”, y pedirles "qué paren esta espiral de violencia desproporcionada”.