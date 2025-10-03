Sorprenden a un joven con la cabeza amputada de un ciervo en el maletero de su coche en Segovia

Los agentes de la Guardia Civil de Segovia investigan a un joven de 27 años, residente en Ávila, como presunto autor de un delito de caza ilegal en el término municipal de Zarzuela del Pinar, al portar en el maletero de su coche la cabeza de un ciervo macho.

Los hechos se produjeron el pasado 26 de septiembre, durante un operativo especial de vigilancia nocturna desplegado en zonas afectadas por recientes hallazgos de ejemplares de ciervo (Cervus elaphus) decapitados, coincidiendo con la época de celo conocida como ‘berrea’. En el transcurso del dispositivo, los agentes escucharon una detonación en las inmediaciones y procedieron a inspeccionar la zona, interceptando finalmente a un vehículo proveniente de Zarzuela del Pinar, ocupado por un hombre.

Durante la inspección, los agentes localizaron en el maletero del vehículo la cabeza amputada de un ciervo macho, aún con signos de reciente extracción, junto con el arma presuntamente utilizada, un rifle de cerrojo calibre 30.06, equipado con visor telescópico y linterna focal adosada al cañón. Ambos efectos fueron intervenidos en el acto.

Posteriormente, tras una batida a pie en la zona, se logró localizar el cadáver del animal, por lo que se procedió a la investigación del hombre. Desde la Subdelegación del Gobierno en Segovia, indicaron que la colaboración del colectivo de cazadores de la comarca resultó determinante para el desarrollo de la investigación, permitiendo reforzar la vigilancia en áreas sensibles y aportando información relevante.