El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, celebró la decisión aprobada en pleno en el Congreso de los Diputados de rebajar la protección del lobo y sacarlo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que permitirá su gestión autonómica al norte del río Duero que acaba “con unos años terribles de zozobra para nuestros ganaderos”.

“Es un día importante para Castilla y León y entendemos que también para España”, señaló, y se acordó también de “esas personas que se dedican a mantener nuestro medio rural y a mantener nuestra alimentación en Castilla y León, y que veían atacado ese mundo rural por el régimen que regía la protección del lobo por virtud de una decisión del Gobierno de España del año 2021 que nadie entendió”.

Las enmiendas aprobadas abren la puerta a que las comunidades autónomas recuperan la capacidad de gestionar la especie, una circunstancia que según Quiñones permitirá a Castilla y León “buscar lo que siempre hemos hecho: un estado de conservación favorable del lobo, pero en equilibrio con los daños que producía a la ganadería”.

Por ello, recalcó que este cambio legal “obliga” ahora a la Junta de Castilla y León “a empezar a trabajar” para adecuar la normativa para volver gestionar la especie al norte del río Duero. También explicó otra de las enmiendas aprobadas hoy que permitirá que “cuando la directiva europea cambie, automáticamente al sur del río Duero se verá modificado también el régimen jurídico del lobo y será gestionable”.

En este sentido, Suárez-Quiñones recordó que de momento esa zona “es un espacio estrictamente protegido por disposición de la directiva europea Hábitats lo que impide que se pudiera cambiar la ley para volverlo a gestionable”. Sin embargo, insistió en que con el proyecto aprobado hoy en el Congreso “se va a permitir que automáticamente al sur del Duero se vaya a modificar ese régimen una vez que se cambie la directiva comunitaria”. “Es una disposición muy relevante que ahora nos hace estar pendientes de Europa”, resaltó Quiñones que confía que la UE cambie su criterio sobre la protección estricta del lobo “gracias al trabajo ímprobo realizado por los gobiernos autonómicos del Partido Popular y por el Partido Popular Europeo”.

“Es un gran día ensombrecido, eso sí, por un voto de Vox que no entendemos de abstención a la derogación formal de la orden ministerial para sacar al lobo del Lespre”, apuntó el consejero que, a pesar de este revés considera que “por decisión legal de la propia ley se ha modificado el Real Decreto que regula el Lespre, se ha cambiado el anexo y el lobo ha quedado extraído de la estricta protección. Por lo tanto es la victoria que todos esperábamos”, informa Ical.

“Incomprensible”

Para el consejero de la Junta resulta “incomprensible” que los diputados socialistas de Castilla y León no hayan aprobado esta enmienda que, en sus palabras, paliará algo “el sufrimiento de nuestros ganaderos, y el sufrimiento de nuestros pueblos”. “Hoy se tenía que demostrar si se defiende Castilla y León o se defiende las posturas inmovilistas, reaccionarias e inentendibles del Gobierno de España al que no le afecta que se hayan incrementado los daños a la ganadería un 40 por ciento desde el año 2021 o que los ataques se hayan incrementado un 47 por ciento. Y los diputados del PSOE por Castilla y León han apoyado al Gobierno”, lamentó Suárez-Quiñones que insistió que a los socialistas de Castilla y León presentes en el Congreso “no les ha importado que el año 2024 haya tenido 6.000 cabezas de ganado muertas en Castilla y León” por el ataque de los lobos. “Afortunadamente, no han ganado. Ha ganado la sensatez y la postura del Partido Popular”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebró la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). En un mensaje compartido a través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe del Ejecutivo autonómico aseguró además que desde el Gobierno autonómico trabajarán “para que esta medida se haga efectiva también al sur del Duero”. Una circunstancia que, avanzó Fernández Mañueco, se producirá “en cuanto la directiva europea Hábitats se modifique en un proceso que ya ha comenzado”.

Finalmente, el presidente se mostró partidario de “el equilibrio y el respeto a la biodiversidad, la sostenibilidad y la defensa del mundo rural. La protección al medio ambiente y el apoyo a nuestros ganaderos tienen que ir de la mano", subrayó.

En la misma línea, la diputada por Palencia del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Milagros Marcos, que defendió la postura de su formación en esta materia, señaló que la política ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez está acabando con el mundo rural, y pide “acabar con la pesadilla de los miles de ganaderos que viven y trabajan con miedo y se encuentran al rebaño asesinado en los pastos por el lobo”

Al respecto, explicó que, gracias a las enmiendas de los populares, las Comunidades Autónomas podrán gestionar la población del lobo al norte del Duero y también al sur cuando cambie el marco legal europeo. “Proteger al lobo significa una gestión responsable desde los gobiernos autonómicos”, afirmó

Milagros Marcos afirmó que se está produciendo “el mayor ejercicio de autoritarismo y despotismo de la democracia en España” al vetar el Gobierno las enmiendas aprobadas en el Senado al Proyecto de Ley de desperdicios alimentarios e impedir que se debatan en el Pleno

Por este motivo se preguntó “¿quiénes se han creído que son para alterar la voluntad de los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente e imponer su interés en contra de la Constitución?”. “Franco es un principiante a su lado”, sentenció.

Por este motivo, criticó que para el Gobierno “no haya dinero para bajar el IVA al pan, leche, quesos y huevos”, como pedía las enmiendas vetadas, pero si “para perdonar la deuda independentista y mantener en el sillón a Sánchez”.

La diputada del PP, por ello, reprochó a Luis Planas su hipocresía por decir en 2021 que “urgía tener una Ley de desperdicio por los millones de personas que pasan hambre” y esperar cuatro años a traerla al Congreso. “La prioridad cambió de bando y se fue a Waterloo”, dice

Por último, Milagros Marcos apuntó que el PP hace una política “sin chantajes, con diálogo, buscando acuerdos por el bien común y pensando en los ganaderos, pescadores y en los hombres y mujeres del mundo rural”.

"Ganar una batalla"

Muy satisfechos también se encontraban los representantes de las organizaciones agrarias de la comunidad, y aseguraron haber “ganado una batalla”. Asimismo, afirmaron que la “guerra total” solo se ganará cuando Europa elimine la protección especial del lobo en toda la región. Además, pidieron a la Junta de Castilla y León que comience a trabajar “de inmediato” en la gestión de esta especie para intentar atajar los ataques que han crecido de manera “exponencial” desde 2021.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, agradeció en nombre de todos los ganaderos de la región “a los diputados de los distintos grupos políticos que en el día de hoy han votado a favor de que el lobo salga del listado Lespre”, al tiempo que censuró “con rotundidad” a aquellos que votaron en contra. Y es que, en su opinión, lo primero es “votar a favor de los ganaderos” y lo segundo “es votar a favor del lobo”. Según recordó, Castilla y León “es la comunidad autónoma que más daños sufre del lobo, más de 6.000 en el año 2024 de manera oficial y más de 4.000 ataques”.

“Después de cuatro años, podemos ver que se vuelve a la situación anterior, en la cual el lobo era una especie que gestionaba la comunidad autónoma de consenso con los datos oficiales, con los daños y con la participación de los ganaderos a través de sus organizaciones agrarias”, explicó el representante agrario que, sin embargo, reconoció que en Castilla y León la situación “no queda del todo satisfecha” ya que al sur del Duero aún se mantiene la protección especial al lobo.

Por ello, para Dujo “urgen dos cosas”: trasladar a Europa “la máxima presión con la máxima rapidez” para que el lobo sea gestionable “en toda la Comunidad” y que la Junta “se ponga a trabajar de manera inmediata con las organizaciones agrarias para establecer el control del lobo, como se hacía anteriormente a la orden de 2021”.

“Prisa” a Europa

Por su parte, el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Aurelio González, coincidió con su homólogo de Asaja en que hoy “es un día importante y positivo”. Consideró que la votación en el Congreso ha dado la razón “a lo que veníamos diciendo de que el lobo está causando excesivos daños, sobre todo en la zona norte de nuestro país, y había que volver a la situación de poder hacer una gestión cinegética o una gestión directamente por parte de la Junta de Castilla y León”.

En este sentido, eso sí, subrayó que desde UPA van a reclamar ahora al Gobierno regional “que haga lo que antes no hacía, porque antes de la inclusión del lobo en el Lespre estaba haciendo una gestión insuficiente”. “No se hacían los controles necesarios y siempre decíamos que los cupos al norte del Duero nunca se cumplían porque se quedaba en torno al 50%”, denunció González, que insistió en que esta mala gestión permitió que “proliferasen las manadas de lobos”.

Asimismo, se mostró esperanzado en que Europa “se dé prisa” en el cambio de la normativa que permita que el lobo “sea exactamente igual al norte y al sur del Duero”. “Hay que tomar cartas en el asunto, porque no puede ser lo que está ocurriendo, que tenemos algunas comarcas como en la provincia de Zamora la comarca de Sayago, donde todos los días hay ataques a las ganaderías”, denunció el secretario regional de UPA, que señaló que estos ataques están provocando “que los animales se estén escapando de los cercados por el estrés que tienen y que la gente abandone las explotaciones”.

González, además, se mostró especialmente crítico con los políticos. En primer lugar con Vox, “un partido político que está haciendo bandera del campo y lo lleva en sus eslóganes”, que se abstuvo en una de las enmiendas. “No lo entendemos”, reconoció el representante de UPA que, en su primera visita al Congreso, mostró su asombro porque los diputados “sigan lo que dice una persona con el dedo, sin saber lo que hay que votar”.

Un paso importante

“Hemos ganado una batalla, no la guerra definitiva”, apuntó por su parte el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, que señaló que la aprobación de esta enmienda “es un paso importante” después de tres años en los que “el daño que está haciendo el lobo ha ido subiendo exponencialmente”. “Si seguimos a ese ritmo no se podría aguantar”, denunció, haciendo hincapié en que los ganaderos “tienen una presión terrible”.

Como para las otras organizaciones agrarias, para COAG es necesario que se levante la protección estricta del lobo también al sur del Duero. “El verdadero problema lo tenemos al sur donde menos censo hay, un 20 o un 25 por ciento, pero donde más ataques se producen, con un 75 o un 80 por ciento”, apuntó Rivera, que reiteró que hay que “seguir luchando” para ganar esa guerra final que es la gestión autonómica del lobo en toda la comunidad.

“Esa es la guerra final de esta lucha contra esta ideología que ha traído estas consecuencias”, enfatizó señalando que los ganaderos y agricultores “no queremos que el lobo se elimine”. “Al contrario, creemos que el lobo es una especie que hay que defender y proteger, pero también hay que proteger a los ganaderos que están sufriendo las consecuencias”, declaró.

También tuvo un recuerdo crítico para con los políticos. “Lo que no me explico es como en este Congreso los que tienen que dar a veces vueltas filibusteras para poder explicar cuando hay concesiones a grupos independentistas de este país, con cosas que un día no se pueden aprobar, y al día siguiente sí se pueden aprobar, no ha habido manera de que cambien de opinión con respecto al lobo para defender a los agricultores”.