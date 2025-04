Suelo industrial para atraer empresas, crear empleo y fijar población en los pueblos de Zamora

La Diputación de Zamora ha invertido más de 1,1 millones de euros en la primera fase de urbanización de cuatro hectáreas del polígono industrial de San Cristóbal de Entreviñas, dentro del Programa Territorial de Fomento para Benavente (Zamora).

“Tenemos muy claro que no se pueden instalar empresas si en la provincia no hay suelo industrial en condiciones favorables y, si no se instalan empresas, no se crea empleo. Y, si no se crea empleo, los pueblos de la provincia poco futuro van a tener”, decía este miércoles el presidente de la Institución provincial, Javier Faúndez, duranta la visita que hacía al polígono, junto con el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez; la alcaldesa de la localidad, Leonor González, y la responsable de Carreteras y diputada provincial por Benavente, Atilana Martínez.

Allí, Faúndez reafirmaba el “firme compromiso” de la Diputación con el desarrollo industrial de Benavente y su comarca "porque generará progreso, riqueza y empleo para asentar población en la zona".

Asimismo, recordaba que la actuación forma parte del Programa Territorial de Fomento de Benavente, liderado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que también contempla el desarrollo del Polígono Industrial ‘Puerta del Noroeste en Benavente, al que la Diputación aporta algo más de 3,3 millones de euros, con una subvención directa al Ayuntamiento.