Tormentas para empezar la semana en Castilla y León en estos lugares

Este lunes se producirá una bajada importante de las temperaturas

Javier Blanco
Arranca una nueva semana en Castilla y León con un descenso localmente notable de las máximas del extremo norte y este y también con chubascos que pueden derivar en tormentas importantes.

Según la predicción de la Aemet, se esperan hoy "intervalos nubosos, con nubosidad más abundante en el tercio norte y este y zonas de montaña del sur, donde no se descarta algunas lluvias o chubascos".

Podrán ir acompañados de tormenta en el tercio oriental y con viento de componente oeste girando a norte y noreste, flojo aumentando a moderado.

Los sitios más probables en la comunidad donde se esperan tormentas son especialmente en las provincias de Soria y en Palencia. En la primera en la zona de Berlanga de Duero, Almazán y Soria capital, mientras en la segunda en Saldaña y Carrión de los Condes. También en la provincia de León, en especial en Sahagún se esperan fuertes lluvias, y en distintas zonas de Valladolid, Burgos y Segovia.

Las Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso en el tercio norte y este que podrá ser localmente notable y sin cambios o en ascenso en el resto.

Las mínimas y máximas por capitales serán las siguientes:

  • Ávila: 10/25
  • Burgos:10/19
  • León:11/22
  • Palencia:11/24
  • Salamanca:12/24
  • Segovia:12/25
  • Soria:11/23
  • Valladolid:13/26
  • Zamora:11/26

