En directo Madrid Investment Forum 2025

La Razón acoge la presentación del Madrid Investment Forum 2025 con Madrid como destino de inversión.

El acto, que comenzará a las 09:30 en la sede de nuestro periódico en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, contará con la participación de representantes del Banco Santander, Oracle y Lilly y será moderado por Rocío Ruiz, redactora jefe de la sección de Madrid.

La presentación correrá a cargo del presidente de CEIM, Miguel Garrido, y del director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda.

El encuentro será clausurado por Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Madrid, y Rocío Albert, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.