Acceso

Actualidad

Directo

En directo Madrid Investment Forum 2025

El encuentro será clausurado por Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Madrid, y Rocío Albert, consejero de Economía y Hacienda

La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La Razón acoge la presentación del Madrid Investment Forum 2025 con Madrid como destino de inversión.

El acto, que comenzará a las 09:30 en la sede de nuestro periódico en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, contará con la participación de representantes del Banco Santander, Oracle y Lilly y será moderado por Rocío Ruiz, redactora jefe de la sección de Madrid.

La presentación correrá a cargo del presidente de CEIM, Miguel Garrido, y del director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda.

El encuentro será clausurado por Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Madrid, y Rocío Albert, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas