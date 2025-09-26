Las travesías, algo más que carreteras

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el Gobierno regional continúa avanzando en su compromiso por mejorar la seguridad vial y la calidad de vida en los municipios de la comunidad a través de las obras de humanización de travesías.

Estas actuaciones, financiadas con fondos europeos y enmarcadas en un plan global que llegará a 30 localidades de las nueve provincias con un importe de 8,6 millones de euros, permiten transformar antiguos tramos de carretera en espacios más seguros, accesibles y adaptados a la vida urbana.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado hoy las obras de humanización de la travesía de Cabezuela (Segovia). Allí ha puesto en valor la importancia de este proyecto con cargo a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

“Las travesías no solo son carreteras, son la puerta de entrada a nuestros pueblos y el espacio que vertebra la vida cotidiana. Con estas obras estamos logrando que sean más seguras, más accesibles y también más agradables para vivir”, ha destacado Sanz Merino.

El consejero ha recordado que el conjunto de actuaciones ya supera una media de ejecución del 51 %, con provincias como Valladolid que tienen todas sus travesías terminadas y otras con un ritmo de trabajo muy positivo. “Nuestro compromiso es que a lo largo de 2025 estén finalizadas todas las intervenciones. Queremos que los vecinos vean resultados y que los pueblos cuenten con infraestructuras modernas, pensadas para las personas”, ha afirmado.

Las obras de humanización incluyen la renovación de acerados, la adecuación de marquesinas y paradas de transporte público, la mejora del mobiliario urbano, la reordenación del tráfico, así como la extensión de aglomerado para reducir el ruido del tráfico en las zonas urbanas.

Sanz Merino ha concluido destacando que estas actuaciones “refuerzan la cohesión territorial y demuestran que la Junta sigue apostando por la modernización de los municipios pequeños y medianos, acercando a todos los vecinos servicios e infraestructuras de calidad”.

Obras en Segovia

En el caso de Segovia, el plan contempla intervenciones en Fuentepelayo, Cantalejo, Cabezuela y Fuenterrebollo, con una inversión global de 974.374,28 euros. Cabezuela presenta ya un grado de avance superior al 95 %, lo que permitirá su próxima finalización. Es esta travesía de la CL-603 en Cabezuela se han acometido mejoras a lo largo de 730 metros de longitud con el objetivo principal de reducir la velocidad y crear un entorno más cómodo y seguro para los peatones.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan la instalación de radares pedagógicos, pasos de peatones elevados en la entrada y salida del núcleo, la construcción de un nuevo tramo de acera, el fresado y reposición del firme con mezcla asfáltica menos ruidosa, así como la nueva señalización horizontal y vertical. Además, en la parada del autobús de línea regular se instalará un poste-banderola para facilitar el servicio de transporte público.

Las obras de mejora de la travesía de Fuentepelayo (SG-222) están destinadas a reforzar la seguridad en el entorno escolar mediante la instalación de radares pedagógicos, bandas de alerta y un nuevo carril bici que conecta con el colegio. Además, se renovarán aceras y firme, se reordenará el acceso al centro ferial y se instalará una marquesina para la parada de autobús.

En Cantalejo, se actúa sobre 1.800 metros de la SG-205 para calmar el tráfico y proteger a peatones, con bandas de alerta, radares y eliminación de semáforos en desuso. Se ampliarán aceras, se creará una vía de servicio en la zona industrial y se mejorará el firme, favoreciendo una movilidad más segura y ordenada.

En Fuenterrebollo, se interviene en la CL-603 con la instalación de radares y bandas de alerta, un nuevo carril bici y la mejora de cruces peligrosos en curvas de escasa visibilidad. También se renovarán las aceras y el firme, y se colocará un poste-banderola para identificar la parada de autobús en la plaza.