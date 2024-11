Tudanca insiste en la presentación de los PGC como paso previo “para poder hablar de las cosas de comer” y demostrar “que no era un farol”

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, insistió hoy en pedir a la Junta que registre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, como paso previo a la negociación de un posible acuerdo. Así, recalcó que su partido reclama condiciones como mejoras en los ámbitos sanitario y educativo y el Plan Estratégico para León.

“Nosotros, insisto, con responsabilidad, con generosidad, sabiendo el momento en el que estamos, sabiendo que hay un gobierno en minoría y también de acuerdo con lo que siempre hemos dicho de fuera Vox y la extrema derecha en la ecuación, y que íbamos a ser responsables, pero tiene que haber presupuestos y no los hay”, afirmó Luis Tudanca, que asistió este domingo a la XXXIII Feria de la Cecina de Chivo, en Vergacervera (León).

La Junta, recalcó, debe registrarlos en las Cortes para demostrar que no es cierto “lo que muchos pensaban que era un farol, que no querían tener presupuestos. Han estado publicitando algunos presupuestos que aún no eran ni siquiera un proyecto, que no fueron aprobados por el Consejo de Gobiernos ni registrados en las Cortes”.

Ese paso previo, reiteró el portavoz socialista, es necesario “para poder hablar de esto, de las cosas que comer, de que haya más médicos, que los libros de texto y los materiales escolares sean gratuitos, que haya incentivos fiscales en las zonas rurales para crear inversiones y traer a las personas que tienen un servicio público blindado. Pero el proyecto tiene que ser registrado para que podamos seguir dando pasos positivos a favor de toda la Comunidad”, dijo al ser preguntado si su grupo estaría dispuesto a no presentar una enmienda a la totalidad para facilitar el trámite parlamentario de las cuentas públicas.