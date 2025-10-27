La UCAV reflexiona sobre la "cultura woke" en el Encuentro de Universitarios

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León y la Universidad CEU Fernando III han celebrado este fin de semana el 86º Encuentro de Universitarios (EUC). Esta edición ha tenido lugar en Sevilla, donde, bajo el título ‘¡Despierta de la cultura woke!’, se han desarrollado diversas actividades académicas, culturales, religiosas y de convivencia.

Las jornadas han contado con tres conferencias que han abordado el tema central de este EUC desde diferentes perspectivas. La conferencia inaugural del sábado, ‘¿Puede una civilización desencantada hacer frente al fanatismo?’, ha sido impartida por Juan Arana, profesor en la Universidad de Sevilla. La segunda conferencia, ‘La cultura woke en educación’, ha estado a cargo de Miriam Ramos, profesora en la EUM Fray Luis de León. Ya el domingo, el profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, Tomás Baviera, ha hablado sobre ‘La cultura woke en la ciencia’.

Los alumnos también han podido exponer sus investigaciones a través de comunicaciones, vinculando los ámbitos de sus titulaciones con la cultura woke.

Además, se han celebrado coloquios y asambleas en los que, grupos de diferentes universidades, han podido realizar un intercambio de ideas y puntos de vista.

En definitiva, las actividades académicas han servido para entender mejor la actualidad y, desde un pensamiento crítico, poder ofrecer respuesta a muchos interrogantes de la sociedad

El Encuentro también ha servido para conocer la historia y los monumentos de Sevilla. Entre estas actividades culturales, los participantes han podido disfrutar de un paseo en barco por el río Guadalquivir.