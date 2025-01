La Usal ayuda con 500 euros los gastos de residencia de los universitarios

La Universidad de Salamanca ha convocado las ayudas al estudio para estudiantes de grado matriculados en el curso 2024/2025 con la incorporación de una nueva beca de 500 euros, en pago único, para gastos de residencia.

La ayuda de matrícula cubrirá el importe de los créditos matriculadospor primera vez y será compatible con la de residencia, ambas destinadas a los estudiantes que no han podido optar a la beca del Ministerio de Educación por no cumplir los requisitos académicos, al no haber superado el porcentaje de créditos exigido.

Con la nueva ayuda para residencia, la dotación presupuestaria de estas becas de la Universidad de Salamanca, convocadas en colaboración con la Fundación Argimiro Gómez Martín, se ha incrementado hasta los 330.000 euros, frente a los 200.000 euros del curso anterior.

Las solicitudes se podrán presentar a partir de este sábado y hasta el 21 de febrero de 2025 incluido, y para optar a las ayudas se deberán cumplir los requisitos generales, académicos, de renta y patrimonio establecidos en la convocatoria, que es incompatible con la beca del Ministerio