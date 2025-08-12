Valladolid refuerza el turismo familiar en agosto

Las familias se centran como uno de los públicos principales de la programación turística puesta en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid durante el mes de agosto a través de rutas y planes que permiten a los vecinos y visitantes descubrir algunos de los secretos que mejor guarda la ciudad, además de visitar lugares icónicos de Valladolid.

Entre las novedades de la temporada se encuentra ‘Descubriendo a Colón’, que tendrá salida los domingos de agosto, a las 11 horas, desde la puerta del Museo Casa Colón. Una oportunidad para que toda la familia pueda trasladarse a la época de los Reyes Católicos y al descubrimiento de América gracias a esta visita teatralizada.

Los sábados, a las 19 horas se puede disfrutar de ‘El tesoro del estanque en el Campo Grande’, y a las 11 horas los ‘Jardines Musicales. Campo Grande’ brindarán la oportunidad de disfrutar el pulmón verde de la ciudad, a través de juegos y música, respectivamente.

‘Valladolid y sus secretos’ se celebrará en el mes de agosto los viernes alternos, a las 21.30 horas, ‘Rios de Luz’ los viernes y sábados, a las 21.30 horas, y ‘Valladolid histórico’ estará disponible todos los días de la semana.

Los sábados de agosto, la oferta turística contempla la ‘Ruta arqueológica’, a las 10 horas; ‘La memoria del Palacio Real’, a las 12 horas; ‘Valladolid en idiomas’, a las 19 horas, y la visita teatralizada ‘Fantasmas y más’, a las 21.30 horas. Los domingos tendrá lugar un recorrido por el Valladolid monumental de la mano de ‘Valladolid histórico’, a las 12 horas.

Fiesta de la Asunción de la Virgen

Durante la festividad del viernes 15 de agosto, Turismo Valladolid mantendrá las visitas guiadas ‘Valladolid histórico’, a las 12 horas, y ‘Ríos de Luz’, a las 21.30 horas, y los horarios de la Torre de la Catedral, a las 11, 12, 13, 18, 19, 20 y 21 horas. Además, ofrecerá un pase especial de ‘El tesoro del estanque en el Campo Grande’, a las 19 horas, y ampliará los horarios del bus turístico con seis salidas, fijadas a las 12, 13, 17, 18, 19 y 20 horas.

Las reservas de todas estas actividades se pueden realizar a través de la página web info.valladolid.es o en las Oficinas de Turismo de la Acera de Recoletos, San Benito y el punto de información de la estación de trenes.