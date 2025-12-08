Vecinos de Vidanes y su entorno (Cistierna, León) crean la asociación Eslavida para luchar contra la instalación de una planta de biogás

Vecinos de la localidad leonesa de Vidanes (municipio de Cistierna) y su entorno acordaron constituir la asociación Eslavida para canalizar el rechazo a la instalación de una planta de biogás en el polígono industrial del pueblo.

La instalación, promovida por la empresa Apaycachana, prevé una capacidad para procesar 86000 toneladas anuales de diferentes residuos. En el concejo en el que se tomó la decisión se informó a los presentes de diferentes aspectos sobre los procesos a desarrollar en las nuevas instalaciones y de diversas alternativas a este proyecto.

Asistieron al encuentro varias autoridades locales, como pedáneos y concejales de las localidades mas próximas, así como el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, quien aclaró distintas cuestiones y mostró su predisposición a apoyar el movimiento vecinal, informa Ical.

Sorprendió sobremanera, señalan en un comunicado, la ausencia de miembros de la Junta Vecinal de la localidad, dado que consideraban necesario la implicación de la misma en la cuestión ante la oposición de los vecinos al proyecto, “dados los perjuicios esperados, no solo desde la esfera medioambiental, o de la calidad de vida y de la salud y por el perjuicio económico que supondrá por la depreciación de las propiedades”.

La nueva asociación buscará apoyo legal para el asesoramiento y el abordaje jurídico del proceso e iniciará una serie contactos con autoridades, empresas y diferentes asociaciones y colectivos, además de planificar diferentes actos reivindicativos como la recogida de firmas, la colocación de pancartas, carteles y el reparto de pegatinas.