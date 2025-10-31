¿Qué supermercados abren mañana? Horario de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés por el Día de Todos los Santos

El 1 de noviembre se celebra en toda España el Día de Todos los Santos, una fecha que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia y a las almas que ya han alcanzado el reino de los cielos.

Esta jornada está marcada en el calendario laboral como festivo nacional, por lo que muchas cadenas de distribución ajustan sus horarios o directamente cierran sus puertas. En esta ocasión, el festivo caerá en sábado, lo que ha llevado a varios supermercados a modificar su horario habitual para adaptarse a la demanda del fin de semana.

Mercadona

La compañía presidida por Juan Roig ha confirmado que abrirá la mayoría de sus supermercados en horario reducido el próximo sábado 1 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, permaneciendo cerrados por la tarde.

No obstante, en comunidades autónomas como Galicia, Navarra y el País Vasco, las tiendas permanecerán cerradas todo el día. Mercadona recomienda consultar el buscador de su web para verificar el horario concreto de cada supermercado.

Lidl

La cadena alemana mantendrá la mayoría de sus establecimientos abiertos durante el Día de Todos los Santos. Según su política de festivos, Lidl abrirá de 9:00 a 22:00 horas, aunque los horarios pueden variar ligeramente según la ubicación. Los clientes pueden confirmar el horario de su tienda más cercana en la web oficial.

Carrefour

Carrefour cuenta en España con varios formatos (Express, Market y Bio), lo que implica diferencias en los horarios de apertura. Algunos establecimientos abrirán las 24 horas del día, otros lo harán en su horario habitual (de 9:00 a 22:00 o 23:00 horas), mientras que algunos optarán por un horario reducido (de 9:00 a 14:00 horas) o cerrarán directamente.

Para conocer los horarios concretos, la compañía aconseja consultar su página web, donde se actualiza la información por tipo de tienda y ubicación.

Supermercados DIA

La cadena española abrirá en su horario habitual, que suele situarse entre las 9:00 y las 21:30 o 22:00 horas. Sin embargo, los horarios pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma o el municipio, por lo que se recomienda consultar el localizador de tiendas en la web de la compañía.

El Corte Inglés

Los supermercados de El Corte Inglés ubicados en las principales ciudades del país abrirán sus puertas entre las 10:00 o 11:00 y las 22:00 horas durante el Día de Todos los Santos. Como es habitual, los horarios pueden variar según el centro y la comunidad autónoma, por lo que la compañía sugiere comprobar la información actualizada en su página web oficial.